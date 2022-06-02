新华社北京6月2日电（记者朱超、董雪）美国国务卿布林肯近日就拜登政府对华政策发表演讲，渲染所谓的“中国威胁”，称美国将会投资自己、团结盟友、与中国竞争。

对此，多位国际问题专家表示，布林肯的演讲内容充斥着谎言和意识形态偏见，在是否同中国寻求“新冷战”等关键问题上自相矛盾，在其虚伪的外衣下，本质依然是要用“恶性竞争”方式打压、遏制中国发展，维护美方霸权。

战略不变 战术调整

布林肯在演讲中妄言，中国是唯一一个“不仅具有重塑国际秩序意图”，又因为日益增强的经济、外交、军事和技术力量而“有能力”这么做的国家，因此美国把中国当作对国际秩序“最严重的长期挑战”。这不禁让人联想起美国前任国务卿蓬佩奥2020年在尼克松图书馆发表的全篇充斥着恶意攻击和“中国威胁论”的对华政策演讲。

结合两次演讲内容，可以看出一些变化与不变。上海国际问题研究院美洲中心副研究员邵育群认为，布林肯演讲的标题是拜登政府对华“方法”，内容也是聚焦战术、技术层面的内容，但其根本的对华战略同上届政府相比并未发生变化，洋洋洒洒、精心包装的内容背后，重点仍然是宣扬美方错误的对华认知、外交理念和价值观。

中国国际问题研究院副研究员苏晓晖表示，美国最新对华政策表述体现了一种战术调整，而非战略调整，在措辞上比上届政府更具隐蔽性。“布林肯在演讲中声称，中国对国际秩序产生影响，从而使世界远离‘持续进步的普世价值观’，其目的是要把中国和西方世界乃至国际社会对立起来，使美方获得道义上的优势。”

言行不一 自相矛盾

布林肯在演讲中称，美方不寻求与中国发生冲突或“新冷战”，不阻止中国发展，不阻止中国发挥大国作用，尊重盟友跟中国的关系，不强迫必须二选一，愿同中国和平共处。

“然而，从美方所作所为来看，布林肯的演讲完全是言行不一、自相矛盾，难以自圆其说。”中国国际问题研究院副研究员沈雅梅指出。

“布林肯说不寻求搞新‘冷战’，但是美方大搞联盟外交；说不寻求改变中国的体制，但是又宣扬中美是模式之争、制度之争；他说要推进开放包容的国际体系，但美方在地区层面启动的四边安全机制、美英澳三边安全伙伴关系协定、‘印太经济框架’，都是在排除中国、针对中国。”沈雅梅指出。

谈及台湾问题时，布林肯说，美国仍然坚定地奉行一个中国政策，不支持“台湾独立”。然而话锋一转，又称“来自北京日益增加的胁迫”威胁到台湾海峡的和平与稳定。

对此，多位专家均表示，事实上，美方说一套做一套，一再违反向中方作出的政治承诺，企图虚化掏空一个中国原则，助长“台独”势力嚣张气焰，这才是要改变现状，才是对台海和平稳定的严重威胁。

拉帮结派 背离潮流

布林肯在演讲中反复提到的一个词是“竞争”。他将拜登政府的对华战略概括三个方面：投资、结盟、竞争。即投资自己，“将供应链留在美国”“保住美国的创新优势”；团结盟友和合作伙伴，形成对抗中国的合力，从而达到最终的目标——与中方竞争。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员刁大明指出，美方口中说的是“竞争”，实际上做的却是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁、长臂管辖和脱钩断链，严重损害中国企业正当权益，无理剥夺别国发展权利。这不是“负责任的竞争”，而是毫无底线的打压遏制。

至于布林肯在演讲中多次提及的所谓“共同愿景”，根本目的是以意识形态划线，通过把中国作为“假想敌”来拉拢盟友和合作伙伴。“美方既想通过拉拢盟友追求霸权私利，又不想承担提供国际公共产品的道义责任，反映出美国目前国力有限和执意维持霸权之间的矛盾。相较于美国前任国务卿蓬佩奥的演讲，布林肯本次演讲的欺骗性、表演性更强。”刁大明说。

沈雅梅指出，美方应该做的，是客观、理性、务实地看待这个世界，看待中国，改变其言行矛盾的做法，增强自身政策的稳定性，让合作对中美关系发挥更大作用，而不是在背离时代潮流的路上越走越远。

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