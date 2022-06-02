外交部发言人赵立坚6月2日在例行记者会上对美国国务卿布林肯声称美方寻求构建“不完美但自由”的国际秩序进行了驳斥。

有记者问：布林肯参加《外交事务》杂志百年纪念活动时称，中国对“基于规则的国际秩序”构成最严峻长期挑战，美中双方最显著区别在于，美方寻求构建的秩序虽然不完美但却是自由的，而中方寻求构建的秩序是不自由的。中方对此有何评论？

“布林肯国务卿声称美方寻求构建‘不完美但自由’的秩序。什么是‘不完美但自由’的秩序？是指美方可以为所欲为，而别国只能言听计从、亦步亦趋吗？是指美方才可以随意军事打击其他主权国家，而别国只能忍气吞声吗？是指美方可以肆意非法单边制裁其他主权国家，而别国只能逆来顺受吗？是指美方可以毫无底线攻击抹黑，打压遏制其他国家正当主权、安全、发展权利，而别国只能束手待宰，绝不还手、还嘴吗？”赵立坚说，这不是什么自由，更不是什么秩序，而是霸权霸凌霸道，是美国及少数国家炮制的“家法帮规”。

“我想这个世界上各国人民没有人想要美方的这个‘不完美但自由’的秩序。他们想要的是各国平等、共享、共有、共同安全、共同发展繁荣的权利。美方是时候该好好反思，真正为世界和平发展负起应尽的责任来了。”赵立坚说。

“坦率地说，中方的确同美方不太一样。中方一直在努力维护以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”赵立坚说，中国维护的是真正的多边主义，是绝大多数国家都支持、遵守并获益的公认国际规则和秩序。（记者朱超）

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