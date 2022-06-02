新华社北京6月2日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部发言人科纳申科夫2日说，乌克兰国内的外国雇佣兵人数已显著减少。乌通社2日报道，俄军仍没有完全控制卢甘斯克地区的行政中心北顿涅茨克市，战斗还在继续。

——科纳申科夫2日说，乌克兰国内的外国雇佣兵人数已由6600人减少至3500人。他说，5月以来，俄方观察到几乎不再有外国雇佣兵进入乌克兰参与对俄武装力量作战。与此同时，在顿巴斯地区的乌作战部队中，雇佣兵人数显著减少。

——乌通社2日援引卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代的话报道，在卢甘斯克地区，战场形势对乌军依然严峻，但俄军仍没有完全控制北顿涅茨克市。盖代1日曾通过社交媒体表示，北顿涅茨克市约80%的城区被俄军占领，巷战仍在进行。此外，卢甘斯克地区另一重要城市利西昌斯克仍在乌方控制之下。

——据乌通社2日报道，乌克兰总统泽连斯基表示，俄军目前已控制乌克兰约12.5万平方公里的土地，约占乌领土的20%。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2日说，西方向乌克兰供应武器或显著恶化当前局势。他说，乌克兰目前仍在继续接收先进武器，乌克兰若试图使用这些武器攻击俄领土，这将会显著恶化当前局势。西方对乌供应先进武器，不会对俄特别军事行动造成影响，俄方将会实现行动目标。

——俄罗斯国防部2日通报，俄军使用空基高精度导弹打击了乌武装力量21处人员和军事装备集中区。另外，俄战役战术航空兵、陆航航空兵与无人机打击了乌方15处人员和军事装备集中区。（参与记者：李奥、李铭、李东旭）

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