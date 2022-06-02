人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中俄智库高端论坛举行

2022年06月02日22:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京6月2日电 （记者邓洁）以《中国与俄罗斯：新时代合作》为主题的中俄智库高端论坛（2022）以线上方式在北京、莫斯科两地举行。中国国务委员兼外长王毅向论坛作视频致辞。

王毅表示，当前，全球疫情、地区冲突、大国博弈、逆全球化等复杂因素相互交织，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，全球性系统性风险不断积聚，全球治理体系面临空前挑战。习近平主席把握时代发展脉搏，呼应各国人民心声，先后提出全球发展倡议、全球安全倡议，为消弭“四个赤字”贡献了中国智慧，得到国际社会的积极响应。

王毅强调，中方愿同俄方一道，继续落实两国元首重要共识，弘扬人民至上、开放包容的民主观，秉持平衡协调、普惠共赢的发展观，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，践行平等尊重、团结合作的秩序观，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。希望双方专家学者深入沟通交流，贡献宝贵智慧，助力中俄关系蓬勃发展，让世界变得更加和平、更加安全、更加繁荣。

中国社会科学院院长石泰峰在致辞中指出，在中俄元首战略引领下，双方不断发挥两国关系政治优势，推动将高水平互信转化为全方位务实合作成果，造福两国人民。中俄关系经受住国际风云变幻新的考验，始终保持正确前进方向，展现坚韧发展势头。面对新形势新挑战，中俄应携手构建新型国际关系，反对霸权主义和强权政治，共同引领全球治理体系变革，为推进全球治理规则民主化和加快落实联合国2030年可持续发展议程注入正能量。

石泰峰提出，两国智库应进一步加强合作，为对接两国元首的战略擘划提供智力支撑。中国社会科学院愿继续与俄罗斯学术界保持密切交流，不断增进双方合作共识，为持续深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系作出更大贡献。

中俄智库高端论坛由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会联合主办，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库负责论坛承办。来自中俄部委、学界代表就两国经济合作高质量发展、绿色合作、全球和地区治理等议题展开深入探讨。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部