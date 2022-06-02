人民网北京6月2日电 （记者邓洁）以《中国与俄罗斯：新时代合作》为主题的中俄智库高端论坛（2022）以线上方式在北京、莫斯科两地举行。中国国务委员兼外长王毅向论坛作视频致辞。

王毅表示，当前，全球疫情、地区冲突、大国博弈、逆全球化等复杂因素相互交织，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，全球性系统性风险不断积聚，全球治理体系面临空前挑战。习近平主席把握时代发展脉搏，呼应各国人民心声，先后提出全球发展倡议、全球安全倡议，为消弭“四个赤字”贡献了中国智慧，得到国际社会的积极响应。

王毅强调，中方愿同俄方一道，继续落实两国元首重要共识，弘扬人民至上、开放包容的民主观，秉持平衡协调、普惠共赢的发展观，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，践行平等尊重、团结合作的秩序观，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。希望双方专家学者深入沟通交流，贡献宝贵智慧，助力中俄关系蓬勃发展，让世界变得更加和平、更加安全、更加繁荣。

中国社会科学院院长石泰峰在致辞中指出，在中俄元首战略引领下，双方不断发挥两国关系政治优势，推动将高水平互信转化为全方位务实合作成果，造福两国人民。中俄关系经受住国际风云变幻新的考验，始终保持正确前进方向，展现坚韧发展势头。面对新形势新挑战，中俄应携手构建新型国际关系，反对霸权主义和强权政治，共同引领全球治理体系变革，为推进全球治理规则民主化和加快落实联合国2030年可持续发展议程注入正能量。

石泰峰提出，两国智库应进一步加强合作，为对接两国元首的战略擘划提供智力支撑。中国社会科学院愿继续与俄罗斯学术界保持密切交流，不断增进双方合作共识，为持续深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系作出更大贡献。

中俄智库高端论坛由中国社会科学院和俄罗斯国际事务委员会联合主办，由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国社会科学院中俄战略协作高端合作智库负责论坛承办。来自中俄部委、学界代表就两国经济合作高质量发展、绿色合作、全球和地区治理等议题展开深入探讨。

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