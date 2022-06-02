新华社圣何塞6月1日电 中国驻哥斯达黎加使馆6月1日举办庆祝中哥建交15周年招待会。哥立法大会主席阿里亚斯、外长安德烈、前总统菲格雷斯等政要以及中哥两国企业界人士、专家学者、旅哥侨胞和中资机构代表等200余人参加了招待会。

中国驻哥斯达黎加大使汤恒在致辞中表示，中哥建交15年来，两国保持高层交往，经贸往来日益紧密，人文交流不断拓展，互利合作成果丰硕，战略伙伴关系不断向前发展。他说，中方欢迎哥斯达黎加加入全球发展倡议，愿同哥方携手构建人类命运共同体。希望中哥关系在新起点上不断走深走实，更好造福两国和两国人民。

安德烈说，哥中建交以来，双边关系互利共赢、成果丰硕。他表示，两国在改善民生、谋求和平、可持续发展、脱碳环保等方面理念高度一致。在当前国际局势充满不确定性的大背景下，哥中欣欣向荣的双边关系为各国合作应对全球性挑战带来希望。哥方愿以两国建交15周年为契机，加强政治对话，深化在经贸、投资、基建等各领域合作，推动哥中战略伙伴关系不断向前发展。

招待会上播放了中哥政治、经贸、文化、教育合作主题的短视频，并举行了中哥建交15周年纪念封发行仪式。

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