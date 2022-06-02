人民网罗马6月1日电 （记者谢亚宏、孔歌）中国驻意大利使馆举行2020年度中国国际科技合作奖颁奖仪式，中国驻意大利大使李军华代表中国政府向国际热带农业中心（CIAT）颁发奖章和证书。国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟总干事雷斯特雷波、联合国粮农组织（FAO）首席科学家埃洛阿菲、中国常驻FAO代表广德福大使以及相关专家现场出席，部分海外专家及中国热带农业科学院代表线上参会。

李军华祝贺CIAT荣获中国国际科技合作奖，充分肯定CIAT长期以来与中方开展的卓有成效的合作及取得的丰硕成果，期待国际生物多样性中心与国际热带农业中心联盟和中方合作伙伴开展更多合作，强调中国将进一步深化改革，加大开放力度，加强国际科技合作，共同应对饥饿、营养不良、气候变化、生物多样性丧失等重大全球挑战。

雷斯特雷波致辞感谢中国政府向CIAT授予国际科技合作奖，回顾了国际热带农业中心及联盟与中方开展的富有成效的合作，表示联盟将继续大力推动与中方开展深入合作，共同助力全球农业可持续发展。

埃洛阿菲高度评价联盟与中国的良好合作关系，介绍了FAO与中国在农业科技领域开展的广泛合作，表示FAO将继续大力推动对华合作，支持联盟与中方开展深入合作，共同为全球粮食安全与人类可持续发展作出贡献。

中国热带农业科学院、联盟哥伦比亚分部分别介绍了双方合作经历及联合研究成果，期待未来开展更深入全面的交流与合作。

中华人民共和国国际科技合作奖是设于1994年的国家级科技奖励，授予对我国科技事业做出重要贡献的外国人或外国组织。

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