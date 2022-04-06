人民网仰光4月6日电 （记者李秉新）4月5日清明节，中国驻缅使馆人员驱车前往距仰光200多公里外的东吁市，同中国远征军后裔和当地华人华侨代表共同祭扫中国远征军烈士。中国驻缅使馆及华侨华人代表向远征军烈士纪念碑敬献花篮，全体人员默哀追思。

中国驻缅甸大使陈海在致辞中表示，80年前，40万中国远征军将士临危受命，千里赴缅作战，为守护民族尊严、策应亚洲抗日战场和反法西斯同盟的反攻作出重要贡献。在中国共产党领导下，中华大地业已发生翻天覆地的变化，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性跨越。这盛世如先烈们所愿。当前我们正处于两个百年奋斗目标的历史交汇点，前进道路上还将面临各种风险挑战。让我们继承先烈遗志，汲取前进力量，在先烈们用生命和鲜血开辟的道路上，勠力同心，砥砺前行，书写奋进中华民族伟大复兴征程，推动构建中缅命运共同体的新篇章。

祭扫后，全体人员瞻仰远征军纪念碑和浮雕，参观“远征军抗战陈列展”，并向远征军后裔联谊会捐赠了抗疫物资。

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