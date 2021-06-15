人民网大马士革6月14日电 （记者薛丹）近日，远在地中海畔的中国第19批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队官兵欢聚一堂，用包粽子的方式迎接端午佳节的到来。

据了解，由于国外物资匮乏，维和官兵包粽子的粽叶和馅料都是海运携带，部分腊肉则是他们的“自制品”。在包好的粽子里，除了比较常见的三角粽、四角粽和牛角粽，还有具有军人特色的“背包粽”和“炸药粽”，维和官兵开心的比着手势与粽子合影。

“端午节是我国传统节日之一，远在异国他乡，让我更加思念自己的祖国和亲人。”上士刘先操曾经七出国门参加比武演习为国争光，同时也是分队31名赴黎执行维和任务的“二维”官兵中的一员，包粽子之前他和战友们刚结束队列训练。再过几天就是授勋仪式，刘先操他们即使在端午节也没有停止训练计划，尽管每天顶着30多度的高温训练，但是仍然没有一个人抱怨，每个人都卯足了劲提高自己的队列水平，希望在授勋仪式中一展中国军人风采。

尽管相隔万里，但在这个传统的中国节日里，地中海畔的“粽香味”也越来越浓。

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