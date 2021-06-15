人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

地中海畔“粽”飘香

2021年06月15日10:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号
维和官兵一起包粽子。刘雄马摄
维和官兵一起包粽子。刘雄马摄

人民网大马士革6月14日电 （记者薛丹）近日，远在地中海畔的中国第19批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队官兵欢聚一堂，用包粽子的方式迎接端午佳节的到来。

据了解，由于国外物资匮乏，维和官兵包粽子的粽叶和馅料都是海运携带，部分腊肉则是他们的“自制品”。在包好的粽子里，除了比较常见的三角粽、四角粽和牛角粽，还有具有军人特色的“背包粽”和“炸药粽”，维和官兵开心的比着手势与粽子合影。

“端午节是我国传统节日之一，远在异国他乡，让我更加思念自己的祖国和亲人。”上士刘先操曾经七出国门参加比武演习为国争光，同时也是分队31名赴黎执行维和任务的“二维”官兵中的一员，包粽子之前他和战友们刚结束队列训练。再过几天就是授勋仪式，刘先操他们即使在端午节也没有停止训练计划，尽管每天顶着30多度的高温训练，但是仍然没有一个人抱怨，每个人都卯足了劲提高自己的队列水平，希望在授勋仪式中一展中国军人风采。

尽管相隔万里，但在这个传统的中国节日里，地中海畔的“粽香味”也越来越浓。

【1】【2】【3】
(责编：苏缨翔、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部