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“春苗行动”在东帝汶正式启动

2021年06月15日10:12 | 来源：人民网-国际频道
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肖建国大使向东国立大学校长移交抗疫物资。中国驻东使馆供图
肖建国大使向东国立大学校长移交抗疫物资。中国驻东使馆供图

人民网曼谷6月14日电 （记者孙广勇）6月14日，“春苗行动”在东帝汶正式启动。中国驻东帝汶大使肖建国赴在东中国公民专场接种点视察疫苗接种情况，并与现场接种人员和志愿者亲切交谈。

肖建国大使表示，当前东新冠肺炎疫情处于高危阶段，使馆时刻关心在东中国公民的生命安全和身体健康，全力推动中东抗疫合作升级版。随着中国援助疫苗的到来，东帝汶将在东中国公民列为科兴疫苗优先接种对象并安排专场。“春苗行动”顺利启动，体现了党和政府对海外同胞的关心关爱，体现了中东两国人民的传统友谊。

肖建国大使指出，时逢端午节，正是中国人民祛病祈福和祈平安的日子，“春苗行动”在今天启动可谓意义非凡。希望在东中国公民遵守东政府疫情防控规定，树立大国侨民形象；积极参与接种，应接尽接，让祖国的关心关爱传递给每一位海外同胞。

参加接种人员纷纷感谢党和政府的关怀，感谢使馆的不懈努力，表示“春苗行动”是及时雨，有效保障了海外中国公民的生命安全和身体健康，让大家更有信心留在东帝汶，为中东关系和友谊再做贡献。

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(责编：苏缨翔、常红)

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