人民网里约热内卢6月13日电 （记者吴杰）中国驻巴西累西腓总领馆同伯南布哥大学孔子学院近日联袂发布为庆祝中国共产党百年诞辰精心制作的“我对中国有话说——孔院学生说”视频，严宇清总领事、伯南布哥大学孔子学院巴方院长伊戈尔·拉普斯基、中方院长彭现堂等出席，孔院师生、侨界代表及总领馆人员在线上参加。

“我对中国有话说——孔院学生说”视频集结了八位学子的心语，他们用亲身经历娓娓道出与中国的不解之缘，有的钦佩中国共产党不忘初心、为民服务的价值观；有的赞叹中国的大美河山和经济社会飞速发展；有的折服于中华文化的博大精深和中国人民的传统美德；有的祝愿中巴友谊长存并愿成为友好使者。同学们用发自内心、最真挚朴素的语言表达了对中国和中国人民的热爱。

严宇清总领事在活动致辞中指出，今年对中国是非常重要的一年，中国共产党将迎来百年诞辰，中国将掀开高质量发展新篇章，中国对外开放的大门也将越开越大，这扇大门也将拥抱更多热爱中国和中华文化的外国莘莘学子，希望看到更多来自巴西的身影，预祝同学们“金榜题名、前程似锦”。

彭现堂院长表示，中国在中国共产党的领导和全体人民的努力下，在政治、经济、文化、生活等方面都发生了翻天覆地的改变。百闻不如一见，希望同学们更加努力地学习中文，争取早日到中国学习深造。

同时在线上举行了第二十届“汉语桥”世界大学生中文比赛巴西赛区伯南布哥大学孔子学院预赛。比赛中，孔院学生通过自我介绍、主题演讲、篇章阅读、中华才艺等环节全面展示汉语水平，尽情抒发对中国文化的热爱。

拉普斯基院长在致辞中对选手们的精彩表现给予高度评价，希望在总领馆和伯大孔院的推动下，更多巴西学生成为巴中文化交流使者。

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