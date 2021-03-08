第十届时代小先生学雷锋活动启动仪式在京举行

人民网讯 3月5日，在第58个“学雷锋纪念日”到来之际，“扣好人生第一粒扣子”——第十届时代小先生学雷锋活动启动仪式在宋庆龄故居举行。活动由中国宋庆龄基金会时代小先生计划指导委员会办公室主办，由北京市教育学会社会大课堂教育研究会、首都精神文明建设委员会办公室未成年处支持。中国宋庆龄基金会研究中心主任、宋庆龄故居管理中心主任艾多，北京市教育学会社会大课堂教育研究会理事长兼秘书长、北京学生活动管理中心社会大课堂管理办公室主任高付元，“中国好人”、“北京榜样”、北京东城兄弟帮扶中心党支部书记张岩雄，抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手、援鄂医疗队代表、北京医院护士长苗苗出席。

中国宋庆龄基金会研究中心、宋庆龄故居管理中心主任艾多在致辞中说，时代小先生“要做雷锋精神的种子”，以弘扬雷锋精神为己任，在行动中续写雷锋故事，通过“小手拉大手”活动，向北京榜样学习。她希望“学雷锋小先生”珍惜荣誉，再接再厉，让雷锋精神在青少年中代代相传。

“中国好人”、“北京榜样”、北京东城兄弟帮扶中心党支部书记张岩雄语重心长，给小先生讲述他深入到河北隆化等贫困山区资助学生和患癌家庭，以及带领全国15个分中心志愿者为奔赴在疫情一线的工作者捐赠防护用品等感人的故事。

抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手、援鄂医疗队代表苗苗感情真挚，生动地讲述她舍小家为大家、深夜接到指令去支援武汉抗疫的经历。当听她讲到在电话里对孩子说：“等武汉的花开了，妈妈就回来了”，在场的小先生们眼含泪水、深受感动。

“学雷锋小先生”也绘声绘色地讲述自己的学雷锋志愿服务故事。本次活动中，来自北京、重庆、武汉等地的时代小先生示范校（基地）推荐了38名“学雷锋小先生”。李奕凝等10名同学经过网络推荐，获得近8万人点赞支持，成为大家最喜欢的“学雷锋小先生”。

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