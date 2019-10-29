“魅力北京”周播节目落地启动仪式在萨拉热窝举行

新华社萨拉热窝10月28日电（记者张修智）“魅力北京”周播节目落地启动仪式28日在波黑首都萨拉热窝举行。不久，北京的百姓日常、城市风貌以及文化艺术、科技创新资讯将通过波黑国家电视台走入波黑的千家万户。

“魅力北京”是北京市在海外推广的品牌项目。根据协议，从12月1日起，波黑国家电视台将在每周日17时至17时30分播出由北京电视台制作的以北京为主题的系列纪录片，节目将持续一年。

当天的启动仪式在萨拉热窝城市中心广场举行。中国驻波黑大使季平，北京市委常委、统战部部长齐静和北京市委宣传部副部长徐和建，萨拉热窝市副市长萨里奇，波黑国家电视台纪录片节目总监米洛维奇等共同启动周播节目落地仪式。

季平在致辞时说，“魅力北京”节目是中波建交以来最大规模的媒体合作项目，波黑观众可通过电视画面对今天的北京、今天的中国有一个更全面的认识。

萨里奇在致辞时说，萨拉热窝市愿意利用“一带一路”倡议与“17+1”合作两个平台，与中国在各个领域展开合作，加深与中国的友谊。他表示，希望早日能在萨拉热窝看到京剧，也希望萨拉热窝爱乐乐团能去北京演出。

当天的启动仪式上还举办了北京文化产品展示活动。以京剧人物、清明上河图等为主题的AR现场体验以及颐和园主题的文创产品等吸引了众多萨拉热窝市市民驻足。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)