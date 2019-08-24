人民网讯 8月23日下午，中国宋庆龄基金会“留守儿童关爱行动”在京正式启动。中国宋庆龄基金会主席王家瑞，中央第十七指导组组长欧阳淞、副组长李金章，中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥、副主席井顿泉、理事周涛等出席并共同启动该行动。

杭元祥常务副主席在致辞中指出，少年儿童是祖国的花朵，民族的希望，让每一名少年儿童包括农村留守儿童都能茁壮成长，是全社会的共同心愿。

杭元祥表示，基金会组织力量对农村留守儿童问题进行了专项调研，针对留守儿童群体中普遍存在的“生活缺帮助、学习缺辅导、心理缺疏导、亲情缺抚慰、安全缺保护”等问题，积极发挥基金会自身优势和特色，整合全会力量，动员社会资源，本着“实验性、示范性”的原则，正式启动“留守儿童关爱行动”。

周涛理事在启动仪式上宣读《中国宋庆龄基金会关爱农村留守儿童倡议书》，呼吁社会各界携手关爱留守儿童，共同呵护民族未来。倡议书提出，做好留守儿童关爱保护工作，关系到他们的健康成长，关系到家庭幸福与社会和谐，关系到全面建成小康社会大局。从家庭到学校、从政府到社会，都要为孩子们的安全健康、成长成才担起责任，共同托起明天的希望。

中国宋庆龄基金会“留守儿童关爱行动”包括发出“关爱儿童之声”、组织“关爱儿童之行”、建设“关爱儿童之家”、凝聚“关爱儿童之力”等一系列公益项目。

启动仪式上，来自山东省东平县的留守儿童带来精彩节目《闻鸡起舞》，展示了孩子们奋发图强、积极向上的精神面貌。一曲《我爱你，中国》，山东东平的孩子们和宋庆龄和平天使艺术团的小朋友共同抒发对祖国母亲的真挚热爱。

近日，来自东平县的20余名留守儿童和教师代表在京参加为期五天的“我爱北京天安门”爱国主义教育活动，通过在天安门广场观看升旗仪式，参观宋庆龄故居并与时代小先生共同学习宋庆龄精神，参加中国宋庆龄青少年科技文化交流中心体验课程，参观国家博物馆、军事博物馆、故宫、长城等，让他们增长见识、开阔视野的同时，让他们感受到社会给予的温暖和关爱。

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