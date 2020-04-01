中国政府大力支持国际原子能机构抗击新冠肺炎疫情

人民网柏林3月31日电 （记者 花放）3月31日，中国政府宣布向国际原子能机构捐赠抗疫物资，以支持该机构为协助成员国抗击新冠肺炎疫情所作努力。

中国常驻维也纳联合国代表王群大使向国际原子能机构总干事格罗西转交了中国国家原子能机构主任张克俭的来函。王群表示，中国政府此次捐赠的医疗物资包括新冠病毒检测设备和试剂等，也愿为机构举办区域和国家层面的病毒检测培训提供专家服务。

王群强调，新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，需要国际社会秉持多边主义精神携手应对。当前，在中国政府和人民的努力下，中方疫情防控工作取得阶段性胜利。但疫情没有国界，国际社会仍面临疫情蔓延扩散风险。国际原子能机构在病毒检测方面积累了丰富的技术和经验，曾为抗击埃博拉疫情发挥了积极作用。中方坚定支持和赞赏机构启动应对新冠肺炎疫情的技术合作项目，愿与包括机构在内的国际社会共同抗击疫情，为推动构建人类命运共同体而积极努力。

格罗西感谢中方及时、重要的捐赠，表示此次疫情给国际社会带来了前所未有的挑战，国际原子能机构收到许多成员国的援助请求，因此启动应对新冠肺炎疫情技术合作项目。中方应对疫情的成就令人印象深刻，相关经验对于各国抗击疫情非常具有借鉴意义。中方此次捐赠对于机构推进应对疫情技术合作计划是一个有力的促进，机构也特别欢迎中方为病毒检测培训提供专家服务，这对于有需要的国家抗击疫情具有重要的现实意义。机构愿与中方继续深化合作，共同为全球早日战胜疫情作出努力。

(责编：贾文婷、杨牧)