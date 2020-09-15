英国“脱欧”新一轮谈判遇阻

据英国广播公司报道，当地时间9月8日，英欧双方谈判代表在伦敦开始第八轮贸易谈判。在此之前，英国首相鲍里斯·约翰逊表示，如果在10月15日欧盟理事会开会前，贸易谈判无果，那么英国准备接受现实，“无协议脱欧”。

“脱欧”一谈再谈

从2016年“脱欧”公投至今，英国“脱欧”已经拖了近4年时间。今年年初，英国正式退出欧盟，并进入为期11个月的“脱欧”过渡期，在此期间，英国必须与欧盟达成新的贸易协议，否则将面临“无协议脱欧”的局面。

近日，英国与欧盟举行第八轮“脱欧”贸易谈判，约翰逊给出“脱欧”的最后期限，并表示“脱欧”过渡期不会再延长。美联社报道称，尽管时间已所剩无几，但由于双方在政府援助、捕鱼、北爱尔兰等问题上有较大分歧，谈判进展十分缓慢。

据外媒报道，欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，他对谈判缺乏进展感到“担忧和失望”，并表示英国没有“建设性地参与谈判”。

据法新社报道，英国计划近日出台新的立法，修改2019年与欧盟签署的“脱欧”协议中关于北爱尔兰的内容。而这部分是“脱欧”协议的关键内容。此举引发广泛批评，让新一轮贸易谈判更加令人担忧，甚至可能导致英国与欧盟的贸易谈判破裂。欧盟相关人士回应称，北爱尔兰议定书对欧盟单一市场的完整性至关重要，关乎能否达成贸易协议。

争取最大利益

英国政府的强硬表态引发争议。德国《商报》分析认为，这是约翰逊的一种策略，想要通过这种方式，结束自由贸易谈判。英国媒体发文分析认为，英国计划推翻与欧盟达成的“脱欧”协议是孤注一掷的做法。

“约翰逊政府向欧盟如此施压，符合其一贯的政策思路。英国一直以来都只想从欧盟获取利益，而不想承担责任与风险。”中国现代国际关系研究院欧洲所副所长、研究员王朔表示，英国对欧盟的一切政策，其出发点都是本国利益，而非欧盟整体利益。此次约翰逊表现出强硬姿态，目的是在捕鱼业、政府援助和环境法规等与欧盟有争议的核心议题上为英国争取最大化的利益。

英国《金融时报》报道称，英国与欧盟谈判受阻，真正症结在于政府援助问题。欧盟一直强调公平竞争，严格控制欧洲国家对本国企业给予援助，阻止各国参与补贴竞赛。而英国政府对企业进行高额补贴，尤其是新冠肺炎疫情发生以来，英国向企业提供许多支持，以促进经济复苏。但英国政府仍坚称，英国不会变成“高补贴体制”。

博弈还将继续

当前，疫情重挫英国经济。根据英国政府公布的官方数据，受疫情影响，2020年上半年，英国国内生产总值暴跌21.7%。英国官方预测称，今年英国GDP可能较上一年下降13%，这将是300年来英国最严重的经济衰退。“经济衰退打击了约翰逊政府的支持率，保守党内部强硬派的施压，令约翰逊不得不以进为进，争取尽早解决脱欧问题。”王朔说。

据《金融时报》报道，2018年的最新官方数据显示，若最终“无协议脱欧”，英国将在未来15年损失7.7%的收入，对农业、食品加工和汽车制造等行业影响很大。欧洲改革中心贸易专家、英国政府顾问萨姆·洛表示，“无协议脱欧”会使英国与欧盟的关系更加复杂，甚至在未来几年内损害英欧关系。同时，这种结果可能产生连锁反应，使英国更难在金融服务和数据等领域获得附带协议，影响英国对外贸易。

“事情并非没有转机。尽管英欧双方龃龉不断，但谈判的大门没有关上，双方达成协议的可能性依旧存在。谈判也意味着博弈，关键在于要价。”王朔说。

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