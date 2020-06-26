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英国专家吁政府警惕第二轮新冠疫情

2020年06月26日14:43  来源：新华网
 
原标题：英国专家吁政府警惕第二轮新冠疫情

　　英国宣布将进一步放松新冠疫情防控措施之际，多名医学专家24日呼吁政府为国内可能暴发第二轮疫情做好准备。

　　英国外科医学会、内科医学会、急诊医学会和英国医师协会等15家机构联名在《英国医学杂志》周刊发表一封公开信。信中写道：“虽然目前难以预测疫情在英国的走向，但现有证据表明，暴发第二轮疫情的可能性越来越大，这轮疫情构成真正的风险。”

　　医学专家们认为，虽然遏制新冠病毒所需许多基础设施已经开始到位，但“仍然存在重大挑战”。他们呼吁检查“薄弱环节”，以防止疫情二次暴发，从而保护民众生命安全、促进经济尽快恢复。

　　随着疫情缓解，英国政府23日宣布将进一步放松疫情防控措施，调整内容包括：酒吧、餐厅和理发店7月4日起恢复营业，但必须严格遵守相关防疫规定；电影院、博物馆、图书馆等场所如果能做到安全有序，也可以重新开放；在人与人之间无法保持相隔2米的地方，社交距离可缩短为1米，但要采取防护措施。

　　上述新举措仅适用于英格兰，苏格兰等其他地区是否调整由当地政府决定。

　　英国反对党工党领袖基尔·斯塔默24日质疑首相鲍里斯·约翰逊在没有做好应对疫情再次暴发的情况下就宣布放松防控措施。约翰逊当天回应说，政府有“非常有效”的措施，确保能控制住新发疫情。

　　英国卫生部24日发布的新冠疫情数据显示，截至23日9时，全国累计确诊病例306210例，累计死亡病例42927例。（高冰冰）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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