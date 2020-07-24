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英欧谈判原地踏步 未来关系前景不明

2020年07月24日13:31  来源：新华网
 

　　新华社伦敦7月24日电（国际观察）英欧谈判原地踏步 未来关系前景不明

　　新华社记者于佳欣　李骥志

　　英国与欧盟23日在伦敦结束新一轮未来关系谈判，但未能取得明显进展。分析人士指出，目前距离英国“脱欧”过渡期结束仅剩不到半年时间，而英欧在一些关键问题上仍没有进展，“无协议脱欧”已成为双方不得不面对的一种可能性。

　　分歧巨大

　　英国1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。过渡期内，英国与欧盟须通过谈判敲定“后脱欧时代”双边关系。受新冠疫情影响，双方磋商大多通过视频方式举行，此轮谈判是双方第二轮面对面会谈。

　　在谈判中，欧盟希望用一份协议涵盖双方各领域关系，而英国则希望分门别类地达成多项协议，其中包括一份贸易协议。英方此前曾表示，希望今年夏天能够与欧盟至少先就贸易协议框架达成一致。但目前来看，情况并不乐观。

　　在最新一轮谈判结束后，尽管英欧双方表示在社保合作、警察和司法合作、争议解决机制等方面开展了良好对话，但依旧未能弥合一些关键领域的分歧。

　　欧盟负责与英国谈判的首席代表米歇尔·巴尼耶说，考虑到英国在渔业和未来竞争规则上的立场，双方“目前不太可能”达成协议。英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特也承认双方在这些领域确实“分歧巨大”。

　　渔业和未来竞争规则都是“老大难”问题。历经数轮谈判，双方至今未能在这两个问题上达成统一意见。欧盟希望未来英国能够遵循公平竞争原则，在国家补贴、环境保护和就业规则等方面向欧盟看齐。英国则希望重新掌握对本国海域渔业资源的控制权，优先给予英国渔船准入权。

　　分析人士认为，抗击新冠疫情是英国和欧盟各成员国的当务之急，因此各方对英欧谈判投入的精力相对有限，加之谈判时间所剩不多，想在规定期限内完成谈判困难重重。

　　两手准备

　　分析人士指出，公平竞争和渔业等问题关乎长远利益，英欧都不会轻易让步。英欧均已意识到很可能无法在过渡期结束前达成协议，因此都在着手准备应对“无协议脱欧”的局面。

　　英国央行6月曾警告各商业银行，要对英国可能无法在年底“脱欧”过渡期结束前与欧盟达成一份贸易协议提前做好准备。弗罗斯特表示，他对9月达成框架协议有信心，英方会全力推进谈判，但他同时承认，依然存在“无协议脱欧”的可能，英国必须为各种可能性做好准备。

　　欧盟方面，巴尼耶23日在回答记者有关是否存在“无协议脱欧”风险的提问时说，只要英国继续拒绝作出与欧盟对等的让步，谈判就会陷入僵局，最终将导致“无协议脱欧”。欧盟此前发布的政策文件也指出，无论谈判结果如何，英欧关系都将发生广泛而深远的变化，各国政府部门、企业、公民都应做好应对准备。

　　分析人士认为，一旦英国“无协议脱欧”，势必使受疫情重创的英欧经济雪上加霜，也可能会对地区政治和安全关系造成冲击。

　　对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡说，如果英欧最终无法达成协议，双方可能会对一些进口商品征收关税，这将对相关行业造成重大影响。例如，原本就不景气的英国汽车制造业可能会最终消失。

　　欧盟改革中心贸易问题专家萨姆·洛因说，英国“无协议脱欧”将使得英欧之间的通关手续更加烦琐，一些进口商品将面临关税和配额限制，而今后的英欧关系也将更加复杂。

(责编：崔越、刘洁妍)
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