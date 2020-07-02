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英国经济遭遇1979年以来最严重季度衰退

2020年07月02日08:46  来源：新华网
 

英国官方6月30日公布的数据显示，受新冠疫情冲击，英国经济正遭遇1979年以来最严重季度衰退。

国家统计办公室在一份声明中宣布，英国今年第一季度国内生产总值与前一季度相比收缩2.2%，是2008年全球金融危机以来最糟糕数据。

这一机构估算，第二季度数据将会显示新冠疫情的全面影响，因为英国3月23日起开始实施最严格的全国性“封锁”措施。这一机构近期发布的数据显示，英国4月国内生产总值环比下跌20.4%，为1997年有月度记录以来最大跌幅。

法新社报道，国家统计办公室副国家统计师乔纳森·阿索说：“我们更加具体的第一季度经济图形显示，我们在遭遇1979年（第三季度）以来最严重季度衰退……在新冠疫情冲击下，各主要经济部门3月都在严重萎缩。”

不过，阿索提到，“3月底的消费急剧下跌令家庭储蓄显著增加”。这与英国政府为保住私营部门员工就业、提供大额工资补助有关。

经济学家预测，第二季度经济增长数据将出现两位数下降，令英国陷入技术性衰退。

安永统计俱乐部经济学家霍华德·阿彻说：“有证据显示，英国第二季度正见证创纪录的国内生产总值收缩。”安永预测，英国第二季度国内生产总值下跌17%，但在第三季度会反弹10%。

英格兰银行曾发出警告，新冠疫情重创全球经济之下，“新冠瘫痪”可能引发英国几个世纪以来最严重衰退。

英格兰银行6月18日宣布，增加1000亿英镑（1英镑约合1.27美元）规模的债券购买计划，以支持英国经济应对新冠疫情冲击。英国3月新冠疫情加剧后，英格兰银行当月两次紧急降息至0.1%的历史低位，并增持2000亿英镑的政府和企业债券。（庄北宁）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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