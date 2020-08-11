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英国首相坚持英格兰九月开学引发教师家长担忧

2020年08月11日16:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网伦敦8月11日电 英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）坚称英格兰的学校将于九月重新开放，且只有在当地疫情爆发时才作为最后手段再次关闭。教师工会要求政府制定应急计划。

约翰逊表示，学校在九月重新开放是国家优先事项，也是政府经济复苏计划的关键部分。

英国皇家儿科与儿童健康学院（RCPCH）院长罗素·维纳（Russell Viner）教授在采访中表示，“几乎没有证据表明该病毒是在学校传播的。”

英国国家统计局（ONS）的数字显示，三分之二的父母担心将孩子送回学校。13％的父母非常担心，52 ％的父母表示担忧，只有14％的人根本不担心。家长最普遍的担心是虽然儿童受到新冠病毒的影响较小，但他们还是有可能会感染。

唐宁街消息称，政府正在研究欧洲各地新病例上升的趋势，若英国在一个月内出现类似的上升，帮助学校为新学期做准备。

英国教育联盟秘书长玛丽·布斯特德（Mary Bousted）表示，工会一直敦促儿童重返校园，但是缺乏规划会使儿童处于危险之中。

本月初发布在《柳叶刀儿童和青少年健康》的一项研究警告说，如果英国在不进行更多测试的情况下重新开放学校，将会面临第二次疫情爆发。（白天行）

(责编：于洋、燕勐)
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