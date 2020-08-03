英国三分之二企业全面复工

一项2日发布的调查显示，英国三分之二的企业称自防疫措施放松后已经“全面复工”，这一比例6月为一半。

英国工业联合会在7月上半月实施调查发现，除三分之二企业“全面复工”外，还有21%的企业称，因一些场地仍然关闭，所以部分恢复运营。

接受调查的企业普遍反应，由于保持社交距离的要求，它们的经营活动大都恢复到正常的85%，而之前政府严格要求保持2米社交距离期间，它们的经营活动仅恢复到72%。

联合会经济学家阿尔佩什·帕莱贾说，“随着商业逐渐重新开放，本月的数据看似呈现出经济恢复的转折点”。不过，许多企业仍然面临“严重的财务困难”，尤其是那些直接面对消费者的商业领域。

英国5月开始逐步放松防疫禁令，7月4日正式开放酒店、酒吧和餐厅的营业活动。不过，英国首相鲍里斯·约翰逊7月31日说，鉴于疫情出现反弹势头，他将推迟进一步开放博物馆和其他娱乐设施。

联合会说，大部分企业恢复正常经营水平面临的共同挑战是消费者需求不振，超过三分之二受访企业称，需求不振是恢复正常的障碍。这一比例6月高达四分之三。

英国央行英格兰银行6日即将做出新的季度性经济展望，当前经济各领域正以不同速度从新冠疫情的冲击中恢复，而界定恢复经济增长的主要障碍将成为英格兰银行今年晚些时候出台刺激措施的重要参考。

市场研究机构埃信华迈公司与英国特许采购与供应协会近日说，随着防疫禁令逐步解除，7月数据表明英国私营经济的营商条件显著好转。英国服务业7月恢复增长，制造业7月增长势头比6月更强劲。

英国经济第三季度开局有力，在第二季度遭遇最严重收缩后或将恢复增长。虽然7月份出现反弹，但要追平疫情造成的产出损失，仍有长路要走。（田野）（新华社专特稿）

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