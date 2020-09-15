中国主张为全球治理带来新希望（环球热点）

图为中欧班列。近年来，随着国家“一带一路”战略的实施，新疆乌鲁木齐国际陆港区建设步伐加快，陆港区内各功能设施不断完善，中欧班列的开行密度逐渐增多，今年开行班列已突破600列。

（新华社发）

2020年是联合国成立75周年。“我们联合国各国人民决心使后代免除战争的浩劫”——《联合国宪章》开篇所倡导的团结合作精神，在今年有更为特殊的意义。今年以来，新冠肺炎疫情在全球多点暴发，世界百年未有之大变局加速变化。经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义抬头。全球治理迎来诸多新命题新挑战，人类面临前所未有的考验。

“世界怎么了，人类将向何处去？和平发展之路该怎么走？”面对这一时代命题，中国主张各国人民同心协力，构建人类命运共同体，赢得了国际社会的广泛赞誉。

疫情加剧凸显“治理赤字”

蔓延全球的新冠肺炎疫情，不仅酿成了一场全球公共卫生危机，对全人类的生命健康产生巨大威胁，还造成诸多“次生灾害”，对全球政治、经济、社会等各领域产生了深远影响。正如西班牙《对外政策》双月刊网站所说，“新冠病毒的全球大流行，是后冷战时期以来国际安全面临的主要威胁和风险之一，凸显出全球治理框架的缺失。”

中国社会科学院世界经济与政治研究所全球治理研究室主任任琳在接受本报记者采访时指出，当前全球治理体系面临四大挑战——其一，全球治理体系面临调整、瓦解和重塑的现实需求。新兴国家和发展中国家对全球治理的贡献越来越大，需享有相匹配的制度性话语权；其二，大国竞争日益激烈，不断冲击着多边秩序的稳定性；其三，美国近年来“退群”的一系列行为，加剧了全球的“治理赤字”；其四，跨境电商、电子货币等一些新议题新业态出现，其在多边层面的规则还未健全，多边治理体系也面临着规则升级的强烈需求。

面对全球性挑战，世界对中国充满期待。今年3月，全球疫情形势日趋严峻之时，埃及《金字塔报》刊登了该报副总编辑塔里克·苏努提撰写的《人类命运共同体》一文。文章指出，“由于新冠肺炎疫情的大流行，世界正经历前所未有的危机，恐慌情绪在所有国家蔓延，这推动世界开始思考中国国家主席习近平在疫情暴发之前就反复提及的‘人类命运共同体’理念。”

“新冠肺炎疫情的发生可能重塑国际格局，并给全球治理带来一定挑战。”日内瓦国际关系及发展学院国际法教授尼科·克里施日前在媒体刊文指出，“未来，全球治理的一大趋势是‘由西向东’，中国将在全球格局中占据更多位置，未来这种趋势可能还会得到加强。”

倡导合作共赢开放包容

今年，“人类命运共同体”理念持续闪耀多边舞台——

3月，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上表示，中方秉持人类命运共同体理念，愿同各国分享防控有益做法，开展药物和疫苗联合研发，并向出现疫情扩散的国家提供力所能及的援助。

5月，习近平主席在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上呼吁，让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。

6月，习近平主席向“一带一路”国际合作高级别视频会议发表书面致辞指出，各国命运紧密相连,人类是同舟共济的命运共同体。无论是应对疫情,还是恢复经济,都要走团结合作之路,都应坚持多边主义。

7月，习近平主席在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞指出，全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。

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中国声音引发世界共鸣。美国“外交学者”网站称，“人类命运共同体”描述的是一个相互合作的世界。它以双赢为前提，是一种取代过去零和思维模式的新型国际关系。巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维评价说，人类命运共同体理念深刻诠释了合作、和平与发展的真谛，反映了世界人民的普遍诉求。

“合作共赢、开放包容是中国倡导的全球治理理念的核心思想。”任琳指出，一方面，全球治理一般具有跨国境、溢出性等特点。在全球化时代，容易出现一国不安则全球不安的情况。以合作求共赢的理念至关重要。另一方面，面对全球治理困境，一些发达国家选择关闭国门、与他国“脱钩”，甚至退出多边秩序等举措，不仅无益于解决全球性问题，还将带来一系列负面影响。全球治理赤字问题的解决，依赖世界各国以开放包容的心态提供大量公共产品。

践行主张展现大国担当

第一时间向世界卫生组织、有关国家和地区组织主动通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案……疫情发生以来，中国为全球抗疫合作作出了巨大贡献，彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望，得到了国际社会的高度认可。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学研究员圣地亚哥·布斯特罗指出，中国支持其他国家抗击疫情，展现了一个负责任大国的担当，诠释了人类命运共同体理念的内涵。塞内加尔圣路易大学教授穆萨·迪奥说，中国表示疫苗一旦研发成功将作为公共产品，提供给广大发展中国家，这体现了中国领导人一直倡导的构建人类命运共同体理念。

今年以来，面对复杂的国际国内形势，中国推动构建人类命运共同体步履坚定，行胜于言，为全球治理注入更多希望——今年上半年，中欧班列将367万件、2.7万吨防疫物资送至亚欧大陆的另一端；今年前7个月，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长28.9%；2020年中国国际服务贸易交易会成绩亮眼，提振世界经济复苏信心；第三届进博会火热筹备，彰显中国开放脚步永不停歇……

任琳指出，中国在参与全球治理方面不仅有理念倡导，更有实际行动，为国际社会提供了不少国际公共产品，如提出“一带一路”倡议、倡导成立亚洲基础设施投资银行等。“‘一带一路’倡议是合作共赢全球治理观的重要体现。中国与‘一带一路’沿线国家开展经贸合作并进行直接投资，在这一过程中，中国分享发展经验，有利于沿线国家、特别是欠发达地区解决发展赤字问题。亚投行是全球治理体系中的重要公共产品。它为全球基础设施提供了更加丰富和多元化的投融资渠道，同时与其他多边开发银行保持合作，与现有全球治理体系相互融合、相互促进，保持着良性互动。”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)