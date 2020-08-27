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习近平同俄罗斯总统普京分别向中俄科技创新年开幕式致贺信

2020年08月27日08:03  来源：新华网
 

新华社北京8月26日电 国家主席习近平和俄罗斯总统普京26日分别致信祝贺中俄科技创新年开幕。

习近平指出，中俄互为最大邻国。在全球新冠肺炎疫情肆虐之际，中俄两国和衷共济、守望相助，如期举办中俄科技创新年，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。相信中俄携手抗疫、共克时艰的成功实践，必将转化为加强两国交流合作的强大动力。

习近平强调，中俄作为负责任的世界大国和具有重要影响力的科技大国，要顺应时代大潮、把握发展大势，推动两国科研工作者和科技界开展全方位、多层次、宽领域交流合作，为推动全球治理体系变革、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

普京在贺信中表示，科技创新是当前俄中两国最富前景的合作领域之一，决定着两国发展的未来，影响着两国人民生活水平的提高。此次科技创新年框架下活动内容丰富，包含科研、展览、学术交流等一系列合作项目，特别是两国政府、医学和科研部门就抗击新冠肺炎疫情开展密切合作，取得一系列重要成果，具有广泛影响。衷心祝愿科技创新年成功举办，不断为俄中新时代全面战略协作伙伴关系发展增添新内涵。

2019年6月，习近平主席访问俄罗斯期间，同普京总统共同宣布2020年、2021年举办中俄科技创新年，这是中俄两国首次举办以“科技创新”为主题的国家年。

(责编：艾雯、燕勐)
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