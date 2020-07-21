原标题：全球地产投资因疫情下降33%

英国第一太平戴维斯集团最新发布的报告显示，今年上半年，受新冠疫情影响，全球地产投资下降33%。

美国彭博新闻社20日援引这份报告的内容报道，亚太地区地产投资受到最大冲击，同比下降45%，原因是疫情首先在这一地区暴发。另外，地产投资在美洲下降36%，在欧洲、中东和非洲各下跌19%。

报告显示，随着旅游行业因疫情暂停数月，酒店投资今年上半年下滑59%，其次是零售物业下滑41%。工业和居民物业表现相对较好。

第一太平戴维斯集团全球资本市场部负责人西蒙·霍普说，在2020年余下时间，随着投资者等待市场形势明朗，投资规模“预期将保持在低于疫情前的水平”。

国际货币基金组织(IMF)预测，随着新冠疫情延续，全球GDP（国内生产总值）今年将收缩4.9%。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特说，经济衰退将导致全球经济今年和明年共计损失12.5万亿美元。

【疫情催热乡村地产】

美国全国广播公司(NBC)报道，与新冠疫情最密切相关的词语是“不确定性”。不确定性体现在居住方面，表现为人们开始考虑逃离城市。

报道19日援引美国房地产协会最新数据说，位于乡村和郊区的房产平均看房率6月同比分别上涨34%和30%，为史上最高。与之对比，城市地区的房产平均看房率增加19%。

当然，看房率不同于销售额。上述数据显示，人们至少有兴趣离开人口最密集的地区，迁往居住分散的社区。报道分析，其中一些人看房，可能是为去更偏远的地方置办第二套房产。

NBC认为，如果远程办公成为更加普遍和令人接受的工作方式，那么即使在疫情后，长时间通勤看上去也可能不像疫情前那样难以接受，毕竟每周五天堵车与每周三天堵车感受不同。（卜晓明）（新华社专特稿）

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