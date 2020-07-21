人民网>>国际

全球地产投资因疫情下降33%

2020年07月21日08:09  来源：新华网
 
原标题：全球地产投资因疫情下降33%

　　英国第一太平戴维斯集团最新发布的报告显示，今年上半年，受新冠疫情影响，全球地产投资下降33%。

　　美国彭博新闻社20日援引这份报告的内容报道，亚太地区地产投资受到最大冲击，同比下降45%，原因是疫情首先在这一地区暴发。另外，地产投资在美洲下降36%，在欧洲、中东和非洲各下跌19%。

　　报告显示，随着旅游行业因疫情暂停数月，酒店投资今年上半年下滑59%，其次是零售物业下滑41%。工业和居民物业表现相对较好。

　　第一太平戴维斯集团全球资本市场部负责人西蒙·霍普说，在2020年余下时间，随着投资者等待市场形势明朗，投资规模“预期将保持在低于疫情前的水平”。

　　国际货币基金组织(IMF)预测，随着新冠疫情延续，全球GDP（国内生产总值）今年将收缩4.9%。IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特说，经济衰退将导致全球经济今年和明年共计损失12.5万亿美元。

　　【疫情催热乡村地产】

　　美国全国广播公司(NBC)报道，与新冠疫情最密切相关的词语是“不确定性”。不确定性体现在居住方面，表现为人们开始考虑逃离城市。

　　报道19日援引美国房地产协会最新数据说，位于乡村和郊区的房产平均看房率6月同比分别上涨34%和30%，为史上最高。与之对比，城市地区的房产平均看房率增加19%。

　　当然，看房率不同于销售额。上述数据显示，人们至少有兴趣离开人口最密集的地区，迁往居住分散的社区。报道分析，其中一些人看房，可能是为去更偏远的地方置办第二套房产。

　　NBC认为，如果远程办公成为更加普遍和令人接受的工作方式，那么即使在疫情后，长时间通勤看上去也可能不像疫情前那样难以接受，毕竟每周五天堵车与每周三天堵车感受不同。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved