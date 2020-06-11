为加强全球抗疫合作贡献智慧和力量

6月9日至10日，全球智库抗疫合作云论坛在北京举行。本次云论坛以“加强全球抗疫合作 构建人类命运共同体”为主题，来自48个国家和9个国际组织的160余位智库和媒体代表通过视频连线，就加强各国团结合作，构建人类卫生健康共同体深入交流探讨，达成广泛共识。

中国国务院新闻办负责人表示，面对突如其来的疫情，中国党和政府坚持人民至上、生命至上，习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国果断打响疫情防控人民战争、总体战、阻击战，取得了疫情防控重大战略成果。中国始终与各国紧紧站在一起，休戚与共，共克时艰。中方参会人士表示，各国智库应为加强全球抗疫合作、推动全球经济发展贡献智慧和力量。

日本前首相福田康夫在开幕式致辞中表示，人类是命运共同体。面对疫情挑战，必须坚持国际合作，支持联合国和世界卫生组织在全球公共卫生治理中发挥领导作用，共同应对疫情。

吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃表示，我们需要加强合作、友谊和伙伴关系，通过共同努力建立起一个共同繁荣美好的世界。

克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇感谢中国为抗击疫情和推动全球合作所做的不懈努力，呼吁加强全球治理和团结合作。

世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，习近平主席在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上指出，中方秉持人类命运共同体理念，愿向其他国家提供力所能及的援助，为世界经济稳定作出贡献。习近平主席的重要讲话传递强有力信号，为世界抗击疫情注入动力。推动构建人类命运共同体理念，为促进全球进一步开展团结合作作出重要贡献。

博鳌亚洲论坛理事长、联合国前秘书长潘基文在书面致辞中表示，习近平主席在第七十三届世界卫生大会视频会议上提出推进全球合作抗疫的举措令人钦佩。面对疫情全球大流行，各国秉持人类命运共同体理念，团结合作，携手抗击疫情才是正确的“药方”。

俄罗斯国际事务委员会主席、前安全会议秘书伊戈尔·伊万诺夫在大会发言中说，病毒是人类共同的敌人，团结合作是战胜疫情最有力武器。面对新冠肺炎疫情这场严重危机和严峻考验，只有加强合作，才能在抗击疫情的斗争中取得最终胜利。

南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维表示，智库和媒体应当发挥各自作用，向公众传递团结和支持的信息。

云论坛期间，中外智库围绕“全球经济复苏：新目标、新动力”“公共卫生：全球治理的新议题”“统筹抗疫与经济社会发展：中国的视角”“国际合作抗疫：挑战与机遇”分别举办4场云分论坛。与会外国人士纷纷表示，中国积极向有需要的国家伸出援手，助力其他国家抗击疫情，充分体现了大国责任与担当。各国应秉持人类命运共同体理念，携手抗击疫情。各国智库应为加强全球抗疫合作、推动全球经济发展贡献智慧和力量。

云论坛发布了《全球智库抗疫合作云论坛倡议书》。倡议书指出，重大传染性疾病是全人类共同的敌人，唯有团结合作才是战胜疫情最有力的武器。各国应当为本国人民负起责任，同时应当促进全球抗疫合作。

《 人民日报 》（ 2020年06月11日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)