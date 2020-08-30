原标题：王毅提出倡导践行多边主义的四点主张

新华社巴黎8月29日电（记者徐永春 刘芳）当地时间8月29日，国务委员兼外长王毅在巴黎同法国外长勒德里昂举行会谈时表示，此次欧洲之行，与各国达成的最大共识就是要坚持多边主义。多边主义是绝大多数国家特别是中小国家的安身立命之本。当前，单边主义不断抬头，一些国家无视国际协议，拒绝履行国际义务。如果没有多边主义，二战以来建立的多边主义机制和国际秩序将受到严重破坏，中小国家将遭受到巨大冲击。在此形势下，中法作为负责任大国，应积极倡导践行多边主义。

一要坚持多边理念。双方应利用各种场合积极倡导多边主义，抵制单边主义行径，让坚持多边主义成为国际社会的共识。

二要采取多边行动。中方支持法方在应对气候变化问题上继续发挥领先作用。中方已提前实现2020年减排目标，正积极研究下一步计划。双方要相互支持办好明年昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和马赛世界自然保护大会。

三要遵守多边协议。到处退群毁约等单边主义行径不得人心。中法应在国际事务中加强协调合作，维护好伊朗核问题全面协议等国际协议和多边外交重要成果。

四要强化多边机构。联合国是支持和践行多边主义最重要的平台，双方应支持联合国在国际事务中发挥应有的核心作用。

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