人民网>>国际

王毅提出倡导践行多边主义的四点主张

2020年08月30日13:11  来源：新华网
 
原标题：王毅提出倡导践行多边主义的四点主张

　　新华社巴黎8月29日电（记者徐永春　刘芳）当地时间8月29日，国务委员兼外长王毅在巴黎同法国外长勒德里昂举行会谈时表示，此次欧洲之行，与各国达成的最大共识就是要坚持多边主义。多边主义是绝大多数国家特别是中小国家的安身立命之本。当前，单边主义不断抬头，一些国家无视国际协议，拒绝履行国际义务。如果没有多边主义，二战以来建立的多边主义机制和国际秩序将受到严重破坏，中小国家将遭受到巨大冲击。在此形势下，中法作为负责任大国，应积极倡导践行多边主义。

　　一要坚持多边理念。双方应利用各种场合积极倡导多边主义，抵制单边主义行径，让坚持多边主义成为国际社会的共识。

　　二要采取多边行动。中方支持法方在应对气候变化问题上继续发挥领先作用。中方已提前实现2020年减排目标，正积极研究下一步计划。双方要相互支持办好明年昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和马赛世界自然保护大会。

　　三要遵守多边协议。到处退群毁约等单边主义行径不得人心。中法应在国际事务中加强协调合作，维护好伊朗核问题全面协议等国际协议和多边外交重要成果。

　　四要强化多边机构。联合国是支持和践行多边主义最重要的平台，双方应支持联合国在国际事务中发挥应有的核心作用。

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved