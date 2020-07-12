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外交部发言人一周观点撷英

美抗疫不力却抹黑中国 外交部：请先回答国际社会的“灵魂拷问”

2020年07月12日11:28  来源：人民网-国际频道
 

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，世卫组织宣布将派专家赴华与中方专家合作，就新冠病毒溯源工作进行科学规划受到国际社会的关注。我外交部发言人表示，我们与世卫组织有着基本共识，溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。此外，美政客就歪曲事实抹黑中国、美国宣布正式退出世卫组织、中蒙边境启动运行“绿色通道”等也受到国际舆论的关注。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“一些美国政客歪曲事实，编造谎言，目的是抹黑中国和世卫组织，服务于自身政治目的。我们敦促他们尊重事实，停止政治操弄。”

——6日 ，针对美官员的涉华错误言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

总台央视记者：日前，世卫组织更新“应对新冠肺炎疫情时间线”。美众议院中国工作组主席麦考尔发表声明表示：世卫组织终于承认了真相，中国共产党从未向世界卫生组织报告过疫情暴发。中方对此有何评论？中方是否曾向世卫组织主动报告过疫情暴发？

赵立坚：美方的说法完全不符合事实。 

中方作为世界卫生组织《国际卫生条例》缔约国，始终本着公开、透明、负责任的态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，向世界卫生组织、有关国家和地区组织以及中国港澳台地区及时主动通报疫情信息。中国政府和世卫组织双方公布的时间线都清晰说明，中国及时、透明地向国际社会分享了疫情信息。去年12月31日，武汉市卫生健康委就在官网发布《关于当前我市肺炎疫情的情况通报》。中方在第一时间向世卫组织作了通报。事实清清楚楚。 

一些美国政客歪曲事实，编造谎言，目的是抹黑中国和世卫组织，服务于自身政治目的。我们敦促他们尊重事实，停止政治操弄。

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(责编：崔越、杨牧)
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