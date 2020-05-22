美方拿中国说事威胁断供世卫组织 外交部：打错了算盘

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，第73届世界卫生大会视频会议开幕受到国际社会的广泛关注。我外交部发言人表示，中方愿继续同国际社会一道，继续支持世卫组织在全球抗疫中发挥领导作用，推动国际社会团结合作战胜疫情，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体。此外，美官员再次发表涉华错误言论、美方频频插手台湾问题等也成为国际舆论关注的焦点。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“中日韩是一衣带水的友好邻邦，在疫情面前更是休戚与共的命运共同体。”

——18日，外交部发言人介绍中日韩应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议情况。

记者会实录：

中央广播电视总台央视记者：据报道，15日，中日韩应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议召开。你能否介绍会议相关情况？

赵立坚：上周五晚，中日韩举行了应对新冠肺炎疫情卫生部长特别视频会议，会议通过了联合声明。这是中日韩三国继3月举行新冠肺炎问题特别外长视频会议、4月与东盟举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议及卫生部长特别会议后，共同举办的又一次重要的抗疫经验分享交流活动。

中方在会议上介绍了当前的疫情防控举措和经验，并对中日韩三方未来合作提出三点倡议：一是支持世卫组织在抗击疫情中发挥领导作用，二是积极开展联防联控国际合作，三是携手帮助卫生体系脆弱国家提高应对能力。中方呼吁各国应继续携手应对疫情，共同维护地区和全球卫生安全，支持构建人类卫生健康共同体。日方和韩方代表介绍了本国当前疫情防控形势及采取的措施，并表示愿继续支持世卫组织在全球防疫中发挥领导作用，各方将加强全球团结合作，共同抗疫。

中日韩是一衣带水的友好邻邦，在疫情面前更是休戚与共的命运共同体。疫情发生以来，中日韩三方一直就疫情防控相互支持、相互帮助。中方愿继续同日、韩一道，继续保持密切沟通，分享防疫经验，协调防控措施，携手赢得这场疫情防控阻击战的最终胜利，为维护地区和全球卫生安全作出贡献。

(责编：崔越、杨牧)