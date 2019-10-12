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美称中方迫使美企放弃自己价值观？ 耿爽两连问反击

2019年10月12日16:25  来源：人民网-国际频道
 
美称中方迫使美企放弃自己价值观？ 耿爽两连问反击

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美方以所谓涉疆人权问题为借口将28个中国实体列入美国出口管制实体清单，打着宗教人权的幌子，一而再、再而三地攻击抹黑中国的治疆政策，针对这些毫无根据、悖离事实的错误言论，我外交部发言人在本周例行记者会上进行了严正回应。此外，发言人耿爽还就联合国面临10年来最严重财政危机、中俄建交70周年、巴基斯坦总理伊姆兰·汗访华等一系列热点问题回答记者提问。

97%的受访美国企业表示在中国市场盈利，74%的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资。如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？

——10月10日，针对美方一些人称，中方正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观，外交部发言人作出上述回应。

发布会实录：

问：近来，美国一些官员、议员和媒体围绕休斯敦火箭队经理涉港言论引发的风波表示，中方正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观，美国企业应就此作出抉择。请问中方对此有何评论？

答：近年来，外商在华投资营商环境持续得到改善，中国已经连续多年成为世界各国企业最为青睐的投资目的地之一。具体到美国企业，根据我看到的最新调查数据，97%的受访美国企业表示在中国市场盈利，74%的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资。如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？

这里我想强调，中方将一如既往地欢迎包括美国企业在内的外国企业来华投资兴业。我们为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会改变，保护在华外国企业合法权益的政策也不会改变。

同时，我们也会继续秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上积极与国际社会交流互动，欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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