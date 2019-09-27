中国驻朝鲜大使馆举行国庆70周年招待会

人民网平壤9月26日电 （记者莽九晨）26日晚，中国驻朝鲜大使馆举行庆祝中华人民共和国成立70周年招待会，中国驻朝鲜大使李进军及使馆全体外交官，朝鲜劳动党中央政治局常委、朝鲜国务委员会副委员长、党中央副委员长朴凤柱和朝鲜党政军干部、各国驻朝使节和国际机构代表等出席了招待会。

李进军在招待会上致辞时说，新中国成立70年来，在中国共产党的正确领导下，中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大跨越，书写了中华民族历史上的壮丽史诗，创造出人类历史上的发展奇迹。

李进军表示，在金正恩委员长同志为首的朝鲜劳动党正确领导下，朝鲜全国上下团结一心，艰苦奋斗，高举“新战略路线”旗帜，致力于发展经济、改善民生，努力拓展对外关系，取得一系列积极成果，展示了朝鲜党和人民爱好和平、谋求发展的强烈愿望，得到朝鲜人民的衷心拥护和国际社会的积极评价。

李进军对朝鲜党和政府公开支持中国党和政府有关香港问题的政策和主张表示感谢，并强调，中方愿与朝方一道，继往开来，切实贯彻落实两国最高领导人重要共识，不断深化两国各领域交流合作，推动中朝关系在新时代破浪前行，使之更好地造福两国和两国人民，更好地造福本地区人民。

朴凤柱致辞表示，新中国成立后，中国人民作为国家真正的主人，开始走上了创造新生活的道路。70年来，在中国共产党的英明领导下，中国人民不断开拓未来，勇于前进，在政治、经济、文化、科技等各个领域取得了举世瞩目的成就。

朴凤柱强调，朝中友谊是两国人民共同的宝贵财富和战略选择，毫不动摇地巩固和发展朝中友谊，是朝鲜党和政府坚定不移的立场。朝方今后也将继续与中国同志一道，在社会主义的道路上，为继承和发展好朝中友谊和迎接更加辉煌灿烂的未来而不懈努力。

朴凤柱等来宾还参观了反映新中国建设发展成就的图片展，观看了由沈阳友好艺术团献上的精彩文艺演出。

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