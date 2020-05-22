原标题：专访：要打一场高强度的防疫战——访朝鲜国家卫生检疫院院长朴明守

新华社平壤5月22日电 专访：要打一场高强度的防疫战——访朝鲜国家卫生检疫院院长朴明守

新华社记者江亚平 洪可润

朝鲜中央紧急防疫指挥部成员、国家卫生检疫院院长朴明守日前在接受新华社记者书面采访时表示，全球新冠疫情暴发以来，朝鲜尚未发现新冠肺炎确诊患者，朝鲜抗疫成功之处在于高层重视并及早开展严格防疫措施。

朴明守说，为防止新冠疫情的流入与传播，朝鲜将卫生防疫体系转为“国家紧急卫生防疫体系”，中央紧急防疫指挥部指挥各级卫生防疫部门在全国迅速开展防疫，通过医学隔离、卫生宣传等工作维持稳定的防疫形势。

朴明守指出，朝鲜党和政府对新冠疫情始终保持高度重视和警惕，劳动党中央政治局4月11日召开会议，决定进一步采取措施应对新冠疫情，并通过了劳动党中央委员会、国务委员会、内阁抗击疫情的共同决议书，要求继续加大国家紧急防疫工作力度。

朴明守强调，在中央紧急防疫指挥部的统一指挥下，各级紧急防疫指挥部切实保障全国防疫工作的组织性、一致性、义务性，各部门、各单位切实保障防疫物资供应，各地还持续强化对居民的卫生宣传和医学观察。

朴明守认为，在中央部署得当、措施果断的情况下，各级政府狠抓落实也是抗击疫情的关键。为此，朝鲜不仅通过官方媒体加大宣传力度，还派出宣传车向居民进行卫生防疫宣传，要求全体居民出门必须佩戴口罩，进出各单位和公共场所必须进行体温检测和手部消毒。

朴明守说，以首都平壤为例，各级部门积极开展防疫宣传和防疫管理，各地铁站对地铁列车和电梯进行严格消毒，公交车上的电视循环播放防疫知识，司乘人员自觉对公交车辆进行消毒，确保乘客佩戴口罩。平壤还对各大商场和餐厅服务人员进行严格的健康检查，对门把手、电梯、柜台等严格消毒，顾客需接受体温检测。

朴明守坚信，在朝鲜最高领导人金正恩同志领导下，朝鲜党和人民团结一心，一定能够取得疫情防控的最后胜利。朴明守祝愿中国人民在中国党和政府的带领下，在应对新冠疫情的斗争中取得更大成果。

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