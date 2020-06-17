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朝鲜称为反制韩方行为已炸毁朝韩联络办公室大楼

2020年06月17日00:29  来源：新华社
 

　　新华社平壤6月16日电（记者洪可润　江亚平）据朝中社报道，朝鲜16日彻底炸毁了位于朝鲜开城工业园区的朝鲜韩国联络办公室大楼。

　　报道说，当地时间14时50分（北京时间13时50分），随着一声巨响，这座四层结构的朝韩联络办公室大楼“悲惨地”被炸毁了。

　　报道还说，朝方有关部门为了顺应民心，让“脱北者”及其“纵容者”付出“犯罪代价”，实施了彻底炸毁朝韩联络办公室大楼的反制措施。

　　朝鲜人民军总参谋部当天发表新闻公报说，朝军正密切关注近期朝韩关系每况愈下的事态，并已做好充分的备战，为党和政府采取的任何对外措施提供可靠的军事保障。

　　朝方6月5日表示，为抗议韩国纵容“脱北者”从韩国往朝鲜方向散发反朝传单以及韩国对此事的处理方式，将关闭位于开城工业园区的朝韩联络办公室。9日朝方又宣布，将切断朝韩间一切通讯联络线，要把对南工作全面转换为“对敌工作”。

　　另据韩联社报道，韩国总统府青瓦台16日下午紧急召开国家安保会议商议相关对策。

　　2018年4月，韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩在板门店会晤后发表《板门店宣言》，宣布双方将为实现朝鲜半岛无核化和停和机制转换而努力。

　　朝韩联络办公室是根据《板门店宣言》协议内容设立的朝韩历史上首个联络办公室，于2018年9月正式启动运营。联络办公室主要履行朝韩联系与交涉、政府间会谈与磋商、民间交流与援助、为双方人员往来提供便利等职能。（参与记者：陆睿、耿学鹏）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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