美副国务卿访韩 朝鲜重申不与美当面对话

美国副国务卿、朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根预定开始韩国访问的当天，朝鲜再次强调无意与美方面对面对话，同时批评韩国扮演“仲裁者”，要求韩方停止“插手”。

朝鲜外务省美国局局长权正根7日通过朝鲜中央通讯社发表谈话。就举行新一轮朝美首脑会晤，权正根说，朝鲜外务省第一副相崔善姬先前发表的谈话已经传达了朝鲜的立场，朝方“再次明确提醒，我们无意与美国人坐在一起（对话）”。

崔善姬4日说，朝美对话只不过是美方处理其政治危机的工具，朝鲜没有必要再与美方坐到一起对话。

权正根说，虽然朝方已经表明立场，但韩国方面依然称会继续努力促成新的朝美首脑会晤。他警告韩国方面不要再“插手”，否则只会“导致北南关系每况愈下”。

韩国总统文在寅6月30日以视频方式会晤欧洲联盟领导人时说，韩方将全力以赴，争取在美国今年11月总统选举前促成美朝再次面对面对话。

美国国务院6日发表声明说，比根定于7日至10日访问韩国和日本，讨论朝鲜半岛局势，“为实现朝鲜最终、完全、可验证地弃核加强合作”。

韩国外交部说，比根将于7日至9日访韩，其间会晤外交部长官康京和、外交部半岛和平交涉本部长李度勋等韩方官员，另外将就重启美朝领导人河内会晤后陷入停滞的朝鲜半岛无核化谈判向朝方传递信号。

比根6月29日在德国智库马歇尔基金会举办的一场视频论坛上说，考虑到新冠疫情，任何领导人面对面会晤都难以举行，美朝首脑不大可能在美国总统选举前会晤，但美方将“继续敞开外交大门”。

朝鲜最高领导人金正恩与美国总统唐纳德·特朗普3次会面。两人2018年6月在新加坡首次会晤，约定建立朝美新关系和持久稳固的半岛和平机制、实现半岛无核化等；去年2月在越南首都河内会晤，无果而终，朝美谈判随后停滞；去年6月在朝鲜半岛非军事区板门店会面，约定尽快重启政府间工作磋商，但至今没有进展。（高冰冰）（新华社专特稿）

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