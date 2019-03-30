罗华：人民网将把“世界湾区合作发展论坛”打造成年度双论坛

人民网北京3月30日电 由人民网主办、人民网美西公司承办的“世界湾区合作发展论坛”于美国西部时间3月29日在旧金山成功举行。

此次论坛的主题是“链接·合作·发展”，数百名来自粤港澳、纽约、旧金山、悉尼、德国北部等世界几大著名湾区大都市圈、重要机构、顶尖企业、智库专家、经济学者等与会，共同出谋献策，探讨湾区建设面临的挑战和机遇，寻求建立协同发展与合作共赢的机制，搭建对话合作平台，确立湾区经济的全球领导地位。不少与会人士认为，这次的论坛可谓是集结世界知名湾区的顶尖高峰论坛。

这次论坛主要对接纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区、悉尼湾区、伦敦湾区，以及粤港澳大湾区等世界6大知名湾区，并透过论坛邀请其他湾区共同参与，建立良好的互动关系，为未来联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础，成为世界级的国际经济合作新平台。

人民网副总编辑罗华在论坛上宣布，人民网将把此论坛打造成年度双论坛形式，即一年两次，一次在国外召开世界湾区合作发展论坛，一次在中国举办粤港澳大湾区建设发展论坛。每次论坛都在国外和国内不同的地区和城市举办。

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(责编：王仁宏、刘军涛)