人民网旧金山3月29日电（记者邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）由人民网主办，人民网美西公司承办的世界湾区合作发展论坛（Global Bay Areas Cooperation And Development Forum），3月29日在美西重要城市旧金山中的，具有悠久和特殊历史意义的费尔蒙酒店举行。

论坛的主题是“链接·合作·发展”，数百名来自粤港澳、纽约、旧金山、悉尼、德国北部等世界几大著名湾区大都市圈、重要机构、顶尖企业、智库专家、经济学者等与会，共同出谋献策，探讨湾区建设面临的挑战和机遇，寻求建立协同发展与合作共赢的机制，搭建对话合作平台，确立湾区经济的全球领导地位。不少与会人士认为，这次的论坛可谓是集结世界知名湾区的顶尖高峰论坛。

当天上午，论坛首先举行了开幕仪式。中国驻旧金山总领事王东华应邀出席并致辞。他表示举办“世界湾区合作发展论坛”，正当其时。论坛为各方提供一个平台，交流借鉴湾区发展建设的经验，探讨解决湾区面临的问题，具有十分重要的现实意义。

王东华指出，作为独特的经济模式，湾区的发展模式方兴未艾，受到各方高度重视。建设粤港澳大湾区，是中国扩大开放、拥抱全球化的新举措。湾区发展有赖于全球化，中国建设粤港澳大湾区具有多方面优势，更有14亿人口的巨大市场作坚强后盾，不仅能促进自身发展，也可带给其他国家与地区更多机遇。

太平洋洛克菲勒二世文化集团公司主席史蒂文·洛克菲勒二世致欢迎辞时称，很多年前，其家族公司-洛克菲勒第一桶汽油运到中国南方最大的港口——黄埔港，2019年1月，他再次访问中国的广州港，巨大的变化让他看到生机勃勃的活力。他强调，全球经济还没有从2005年的金融危机中完全复苏，反全球化正成为世界一个新浪潮，作为区域经济的独特模式，工业革命以来全球湾区的持续繁荣可能为未来的跨国经济发展提供一些启示。他说，广州是中国南方的中心城市，自明朝以来，该城市与世界的贸易和交流从未中断过。香港和澳门是国际金融、休闲城市，从广州到深圳珠江三角洲一带的城市，是世界知名的制造业与高科技汇聚的地方，他对中国粤港澳大湾区计划，有很大的期许，相信该湾区可以结合世界其他湾区，打造一个全球性的湾区经济。

人民网副总编辑罗华在致欢迎辞时也表示，一个多月前的2月18日，中国政府发布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，对大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等方面作出全面规划。罗总指出，粤港澳大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。这些特点决定了粤港澳大湾区的法治化市场化建设不仅对自身具有决定作用，也对中国乃至世界具有示范意义。

罗华说，中国有句话叫“兄弟同心，其利断金”，讲的就是团结合作的力量。他倡议，成立一个世界湾区的协作组织，聚合湾区资源，建立交流协作机制，为世界各大湾区搭建一座交流合作的桥梁，助力世界各湾区和超级城市群加强合作，提升竞争力。他也宣布，人民网将把今天的论坛打造成年度双论坛形式，即一年两次，一次在国外召开世界湾区合作发展论坛，一次在中国举办粤港澳大湾区建设发展论坛。每次论坛都在国外和国内不同的地区和城市举办。

旧金山湾区委员会总裁Jim Wunderman发表了主题演讲，介绍旧金山湾区从无到有，从幼苗到壮大的发展成就，以及遇到的突出问题。

在圆桌论坛的议程里，与会代表针对经济全球化、湾区经济可持续发展、科技创新、区域一体化、超级城市群、智慧城市等相关话题进行探讨。麦肯锡全球研究所合伙人Jaana Remes、西门子美西城市能力中心主管Dennis Todrigez、微软技术与城市革新主任Scott Mauvais、Airbnb公共政策领导Matt Middlebrook等分别主持圆桌论坛。

首次在世界湾区合作与发展论坛亮相的粤港澳大湾区的代表，向与会嘉宾介绍了粤港澳大湾区的情况。

这次论坛主要对接纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区、悉尼湾区、伦敦湾区，以及粤港澳大湾区等世界6大知名湾区，并透过论坛邀请其他湾区共同参与，建立良好的互动关系，为未来联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础，成为世界级的国际经济合作新平台。

值得一提的，当天论坛举行了 “世界湾区合作组织”的启动仪式，聚合国际顶尖湾区和大都市圈区域发展资源，为世界各大湾区搭建一座交流合作的平台，为各大湾区未来相互的协同发展、互利共赢奠定坚实基础。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)