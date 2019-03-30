中国驻旧金山总领事：世界湾区合作发展论坛的举办正当其时

中国驻旧金山总领事王东华致辞

人民网旧金山3月29日电（记者罗华、邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。中国驻旧金山总领事王东华在开幕致辞中表示，举办“世界湾区合作发展论坛”，正当其时。论坛为各方提供一个平台，交流借鉴湾区发展建设的经验，探讨解决湾区面临的问题，具有十分重要的现实意义。

他表示，近年来世界各主要湾区依托区位优势，人才优势、资本优势，科技优势，以创新为驱动力推动高科技、新技术产业发展，对本地和本国经济发展注入新的动力，发挥着重要拉动作用。作为独特的经济模式之一湾区发展模式方兴未艾，受到各方高度重视。与此同时，在世界许多地方，反全球化浪潮此起彼伏、持续发酵，保护主义，单边主义大行其道，湾区经济发展也面临新的挑战。在此背景下，论坛的举办具有十分重要的现实意义。

论坛现场

王东华介绍说，新时代湾区发展需要新的引领，在各国利益交织日益紧密的新形势下，湾区经济不可能脱离全球经济而独自发展。各国要将推进本国湾区发展放到世界经济发展的大格局中摆布。没有良好的发展大格局，自身发展就会受到挤压或限制。对构建大格局采取短视行为，自身发展也难以行稳致远。正如不久前习近平主席在访问法国时强调，“要坚持创新驱动，打造富有活力的增长模式；坚持协同联动，打造开放共赢的合作模式；坚持公平包容，打造平衡普惠的发展模式，让世界各国人民共享经济全球化发展成果。”王东华认为，这三种“模式”为新时期世界经济的健康稳定持续发展开出了一剂良方，对世界各国湾区的发展也具有重要的指导意义。

王东华表示，建设粤港澳大湾区，是中国扩大开放、拥抱全球化的新举措。粤港澳大湾区具有多方面优势，交通便利，人才聚集，产业齐全，面向世界，开放包容，更有近14亿人口的巨大市场做后盾，不仅能发挥三地比较优势促进三地协调发展，也给其他国家和地区带来更多新的机遇。中国正进一步缩减市场准入负面清单，加快清理妨碍公平竞争的各种法规和做法，营造内外资企业一视同仁公平竞争的市场环境。这些为大湾区建设创造了良好发展环境。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

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