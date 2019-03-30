人民网副总编辑罗华：世界湾区合作发展论坛为粤港澳大湾区与国际一流湾区搭建合作交流平台

人民网副总编辑罗华致辞

人民网旧金山3月29日电（记者邓圩、刘慧、段欣毅、寇杰、吕绍刚）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。主办方人民网副总编辑罗华在开幕致辞中表示，研究和探讨国际一流湾区的发展经验,可以为中国粤港澳大湾区建设提供有益借鉴。人民网主办本次论坛，就是希望为粤港澳大湾区与国际一流湾区搭建一个合作交流的平台。

罗华介绍说，本次论坛，是在中国要建设粤港澳大湾区的背景下进行的。2月18日，中国发布了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，对大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等方面做出全面规划。明确提出粤港澳大湾区的五大战略定位，即充满活力的世界级城市群、具有全球影响力的国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区、宜居宜业宜游的优质生活圈。粤港澳大湾区是在一个国家、两种制度、三个关税区、三种货币的条件下建设的，国际上没有先例。这些特点决定了粤港澳大湾区的法治化市场化建设不仅对自身具有决定作用，也对中国乃至世界具有示范意义。

人民网副总编辑罗华致辞

当前，世界三大国际一流湾区，即纽约湾区、旧金山湾区、东京湾区，都具有开放性、创新性、宜居性和国际化等重要特征，湾区以其开放的经济结构、高效的资源配置能力、强大的集聚外溢功能和发达的国际交往网络，成为带动经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。罗华认为，研究和探讨国际一流湾区的发展经验,可以为粤港澳大湾区建设提供有益借鉴。正是因为人民网具备政治价值、品牌价值、传播价值、平台价值和资本价值，在助推中外全方位友好合作方面，人民网具有强大而独特的优势。这也是人民网举办此次论坛的意义所在。

罗华在致辞中说，他在和与会嘉宾的交流中大家都有一个共识，围绕湾区经济发展搭建一个沟通交流平台，条件已经具备，时机已经成熟。所以他倡议，筹备成立一个世界湾区的协作组织，聚合湾区资源，建立交流协作机制，为世界各大湾区搭建一座交流合作的桥梁，助力世界各湾区和超级城市群加强合作，提升竞争力。他也宣布，人民网将把今天的论坛打造成年度双论坛形式，即一年两次，一次在国外召开世界湾区合作发展论坛，一次在中国举办粤港澳大湾区建设发展论坛。每次论坛都在国外和国内不同的地区和城市举办。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

(责编：白宇)