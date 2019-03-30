洛克菲勒二世：粤港澳大湾区发展前景令人期待

太平洋洛克菲勒二世文化集团公司主席史蒂文·洛克菲勒致辞

人民网旧金山3月29日电（记者罗华、邓圩、寇杰、刘慧、段欣毅、吕绍刚）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。太平洋洛克菲勒二世文化集团公司主席史蒂文·洛克菲勒在开幕致辞中表示，作为中国探索湾区经济模式的先行者，新成立的粤港澳大湾区发展前景乐观，而世界湾区合作发展论坛的成功举办，也将为全球各湾区提供深化合作，互利共赢的绝佳平台。

洛克菲勒二世介绍说，洛克菲勒家族与中国的贸易往来始于黄埔港。作为中国南部地区的贸易重地，广州对外开放的历史源远流长。新成立的粤港澳大湾区将继续延续广州的开放传统，成为中国探索湾区经济模式的先行者。

他表示，粤港澳大湾区将香港的金融业，澳门的娱乐业和珠三角的科技与制造业有机的结合在一起，创造出了属于自己的湾区特色。

洛克菲勒认为，从古代的丝绸之路，到如今的一带一路，中国与世界的贸易往来历史悠久，绵延至今。首届世界湾区合作发展论坛的成功举办，既为世界湾区加深交流合作提供了绝佳的平台，也为世界湾区经济发展提供了新思路和愿景。

洛克菲勒高度评价了新成立的世界湾区合作组织，他表示该组织将进一步促进世界湾区的资源互换，创造健康动态的湾区经济模式，确保世界各湾区协同发展，互利共赢。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

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