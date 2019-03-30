旧金山湾区委员会总裁吉姆·伍德曼：非政府组织助力湾区经济发展

旧金山湾区委员会主席吉姆·伍德曼发表主题演讲

人民网旧金山3月29日电（记者罗华、邓圩、刘慧、段欣毅、吕绍刚、寇杰）以“链接·合作·发展”为主题的首届世界湾区合作发展论坛今天在旧金山隆重拉开帷幕。旧金山湾区委员会主席吉姆·伍德曼在主题演讲中表示，非政府组织为普通人参与湾区建设提供了契机，进一步促进湾区的全方位发展。

伍德曼表示，作为一家拥有70余年历史的非政府机构，旧金山湾区委员会通过协调湾区经济建设，促进湾区生态立法，推动湾区交通升级等方式，既为旧金山湾区的稳定发展提供了强有力的支持，也为普通民众参与湾区建设提供了完善的平台。

他认为，湾区的发展离不开民众的参与。旧金山的民众参与湾区建设的积极性很高，通过非政府组织这个途径，民众们能更好地表达自己的意见，也能更好地聚合民间资源来解决问题。

伍德曼对粤港澳大湾区的未来发展充满信心，并高度赞扬了其基础设施，尤其是交通设施的建设。他表示，目前旧金山湾区的基础设施建设迟缓，湾区委员将会继续推进旧金山湾区交通设施的升级与改造。

伍德曼表示，世界湾区的发展需要各国的紧密合作。全球化是当今世界的主题，零和博弈不符合时代发展的潮流。世界湾区合作发展论坛的成功举办为全球湾区未来的发展提供了新思路，促进各国湾区协同发展，具有极为重要的意义。

由人民网主办的世界湾区合作发展论坛旨在对接粤港澳大湾区和纽约、旧金山、东京、悉尼、伦敦、德国北部等湾区大都市圈，搭建世界湾区经济圈交流合作对话的平台，在各大湾区之间建立良好的互动关系，为未来彼此之间的联动、互补、合作、发展、竞争奠定基础。

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)