一带一路，共筑美好未来

“一带一路”的五年，落地生根、开花结果。

五年前，在哈萨克斯坦，习近平主席提出共建“丝绸之路经济带”的倡议。五年后，中哈连云港物流合作基地和“霍尔果斯—东大门”经济特区无水港建成，中哈亚欧跨境货运班列启动，世界最大内陆国有了直通太平洋的“出海口”，日益成为亚欧大陆关键交通枢纽。

五年前，在印度尼西亚，习近平主席发出共建“21世纪海上丝绸之路”的倡议。五年后，雅万高铁全面开工建设，即将成为印尼乃至东南亚的第一条高速铁路，世界最大群岛国家天堑变通途、滩涂成良港，“一带一路”倡议与“全球海洋支点”构想加速对接。

从中国倡议到国际共识，五年间，“一带一路”倡议从理念转化为行动，从愿景转变为现实，建设成果丰硕，为实现共同繁荣注入强劲动力。

源于中国，属于世界。五年来，“一带一路”政策沟通不断强化，我国已与100多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”倡议及其核心理念被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上合组织等重要国际机制成果文件，“一带一路”进入国际话语体系，成为世界级的关键词。

道路通，百业兴。五年来，高效畅通的国际大通道加快建设。中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路建设稳步推进，汉班托塔港二期工程竣工，科伦坡港口城项目施工进度过半。截至今年6月，中欧班列累计开行已突破9000列，运送货物近80万标箱，国内开行城市48个，到达欧洲14个国家42个城市，运输网络覆盖亚欧大陆的主要区域。

万商云集、货通天下。五年来，“一带一路”经贸投资合作成效明显。去年举办“一带一路”国际合作高峰论坛，共达成270多项具体成果，中国政府与巴基斯坦、越南、柬埔寨30个国家政府签署经贸合作协议。

金融血脉通，增长才有力。五年来，“一带一路”金融服务体系不断完善。中国先行一步，倡导并推动成立了亚投行、丝路基金等金融机构，为“一带一路”建设夯实了融资基础。到今年6月底，丝路基金已签约21个项目，承诺投资金额超过78亿美元，国家开发银行、进出口银行、各商业银行支持“一带一路”建设的力度在不断地加大。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。五年来，“一带一路”建设参与国民心相通不断深入，我国广泛开展人文交流与合作，设立了“丝绸之路”中国政府奖学金，培养大批行业领军人才和优秀技能人才。“一带一路”官方网站正式上线运行，网站微博、微信同步开通，并已实现联合国6种官方语言版本同步运行。

古道新程。从曾经的驼铃阵阵、舳舻千里，到如今的列车风驰，巨轮劈波，“一带一路”之所以应者云集，展现出强大吸引力和感召力，不仅是因为赓续千年的丝路精神，更在于共商共建共享的原则、开放包容的特征、互利共赢的理念。

平等相待、彼此尊重，“一带一路”是一条和平之路。曾经，张骞策马西去、郑和扬帆南下，带去的是驼队和善意，是宝船和友谊。今天，“一带一路”肩负和平使命而来，致力于打造对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，不走地缘博弈的老套路，开创合作共赢的新模式；不搞破坏稳定的小集团，建设和谐共存的大家庭。和平，成为“一带一路”建设的最亮底色。

聚焦发展、合作共赢，“一带一路”是一条繁荣之路。面向中东，中国提出共建“一带一路”的“1+2+3”合作格局；面向拉美，中方倡议共同构建“1+3+6”合作新框架；面向中东欧，“一带一路”倡议推动“16+1”合作达到新高度……美国《赫芬顿邮报》预测，“一带一路”建设有望把超过60％的世界人口引向前所未有的凝聚和繁荣。

优势互补、包容共享，“一带一路”是一条开放之路。乘坐中欧班列，波兰果农莱谢克种植的苹果可以销往9800公里外的中国市场；搭上“一带一路”快车，重庆的跨境电商能够把生意做到欧亚非……当前，在贸易保护主义给世界经济复苏蒙上阴影的背景下，“一带一路”却以其特有的包容心，坚定维护多边贸易体制，推动自由贸易区建设。

科技引领、理念变革，“一带一路”是一条创新之路。人工智能、纳米技术、量子计算机……当今科技发展的前沿成果，让古老的丝绸之路焕发崭新生机；绿色发展新理念、可持续发展方式，为亘古的丝路文明注入全新内涵。“蓝色经济通道”“空中丝绸之路”“数字丝绸之路”……创新为“一带一路”建设打开广阔空间，创造无限可能。

人文交流、互学互鉴，“一带一路”是一条文明之路。一座座孔子学院、中国文化中心引人瞩目、魅力无穷，一次次博览会、旅游节人山人海、热闹非凡，一场场论坛峰会、交流对话精彩纷呈、活力四射……文明的种子在“一带一路”上四处播撒。于是，人们在不经意间发现，“孔子像”成了塞尔维亚首都贝尔格莱德市的新地标，中国观众在家门口欣赏着匈牙利的绘画和雕塑，英国学生朗诵起《念奴娇·追思焦裕禄》。

“浩渺行无极，扬帆但信风。”五年来，“一带一路”宏图展、捷报传；看明天，“一带一路”号角起、人心齐。对美好生活的向往、对和平安宁的期盼、对繁荣发展的渴望，是“一带一路”建设参与国人民的共同梦想，承载着这份使命与责任，“一带一路”传承历史、开辟未来，将在携手构建人类命运共同体的征程中谱写美丽篇章。

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 17 版）

相关阅读：

一带一路“五通”硕果累累

一带一路五周年大事记

金融活水 滋养发展

专家和网友热议一带一路

基础设施 路通业兴

设施联通大事记

海外声音

(责编：岳弘彬、刘洁妍)