一带一路五周年大事记

2013年9月7日

中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表题为《弘扬人民友谊 共创美好未来》的重要演讲，倡议共同建设“丝绸之路经济带”。

2013年10月3日

中国国家主席习近平在印度尼西亚国会发表题为《携手建设中国—东盟命运共同体》的重要演讲，倡议筹建亚洲基础设施投资银行，与东盟国家共同建设“21世纪海上丝绸之路”。

2014年9月11日

中国国家主席习近平出席中俄蒙三国元首会晤时提出，将“丝绸之路经济带”同“欧亚经济联盟”、蒙古国“草原之路”倡议对接，打造中蒙俄经济走廊，随后三国签署了《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，成为共建“一带一路”框架下的首个多边合作规划纲要。

2014年12月29日

丝路基金有限责任公司在北京注册成立并正式运行。丝路基金秉承“开放包容、互利共赢”的理念，为“一带一路”框架内的经贸合作和双边多边互联互通提供投融资支持。

2015年3月28日

《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布，从时代背景、共建原则、框架思路、合作重点、合作机制等方面对“一带一路”倡议进行阐释。

2015年12月25日

亚洲基础设施投资银行正式成立，这是全球首个由中国倡议设立的多边金融机构，重点支持基础设施建设，促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化进程。目前，亚投行拥有87个成员。

2017年5月14日至15日

第一届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，主题为“加强国际合作，共建‘一带一路’，实现共赢发展”。

2017年6月19日

《“一带一路”建设海上合作设想》发布，首次就推进“一带一路”建设海上合作提出中国方案，向国际社会阐释共建“21世纪海上丝绸之路”的核心理念，深化与沿线国家的海上合作。

2017年8月17日

国家发展改革委称，截至目前，与中国签署共建“一带一路”合作协议的国家和国际组织已达69个，一系列部门间合作协议覆盖“五通”各领域。

2018年7月21日

中国和塞内加尔签署了共建“一带一路”合作文件，塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。

本报记者顾仲阳整理

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《 人民日报 》（ 2018年08月20日 17 版）

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