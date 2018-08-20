金融活水  滋养发展

在马来西亚，支付宝与当地企业合作推出服务本地人的电子钱包TNGD。图为当地年轻人正在使用TNGD。

许康平摄

位于北京金融街的亚投行总部大楼。

人民视觉

在肯尼亚的蒙内铁路蒙巴萨西站，一名肯尼亚记者和火车司机肯西莉亚（中）、艾丽斯合影留念。蒙内铁路由中国进出口银行融资支持。

新华社记者 孙瑞博摄

中国和白俄罗斯合作共建丝绸之路经济带的标志性工程——中白工业园。

新华社发

血脉通，活力足。在金融领域开展深度合作，打通资金融通的各个渠道，为设施联通、贸易畅通等引来源源不断的资金，是“一带一路”建设的重要支撑和保障。此外，更加深入、更高层次的“一带一路”税收合作，也有助于贸易和投资便利化。

5年来，“一带一路”倡议逐步由理念转化为行动，从愿景转变为现实，成果丰硕。这其中，资金融通担当了至关重要的角色。对于“一带一路”建设而言，搭起资金融通的桥梁，构建多元化融资体系，前进的步伐才会更有力；对于中国以及全球金融业而言，“一带一路”建设意味着前所未有的历史性机遇，合作共赢、互惠互利的良好契机。

不是独奏，而是合唱。“一带一路”建设是一个宏大的系统性工程，在金融合作上同样需要共商共建、凝聚合力。这5年来，多种形式的金融合作持续推进，金融服务网络化布局正在形成，创新的资金融通渠道不断出现。新型金融机制与传统多边金融机构各有侧重、互为补充，为“一带一路”建设持续注入能量、增添动力。这里，我们撷取几个较有代表性的案例，从中能够看到，“一带一路”金融合作网络已是层次清晰、初具规模。可以期待，沿着市场化、多层次、可持续的方向不断完善，金融合作将在服务“一带一路”建设中发挥出更大作用。

——编 者

丝路基金

走市场化运营之路

本报记者 王 观

迪拜，地处全球“阳光地带”，光照资源丰富，是发展太阳能发电的理想地区。7月20日，在阿联酋首都阿布扎比，丝路基金与迪拜水电局（DEWA）交换了协议，丝路基金将与DEWA、沙特国际电力和水务公司（ACWA）作为业主单位共同开发迪拜光热电站项目。

迪拜光热电站项目将促进迪拜能源结构多元化，助其实现新能源发电量占比显著提高的战略目标，有利于当地经济社会发展，是中阿双方在“一带一路”框架下深入合作的具体体现。建成后，该项目将成为24小时运营的光热电站项目，是截至目前全球规模最大的光热电站项目，其度电成本可与传统能源发电相媲美。

值得关注的是，丝路基金以股权方式投资迪拜光热电站项目，与ACWA、DEWA共为项目公司股东，中东本地、中资银行以及国际银行组成的银团将为项目提供贷款。ACWA表示，来自中国的资金、技术、装备和合作伙伴，已成为其拓展国际业务不可或缺的部分。

截至今年6月30日，丝路基金累计签约项目21个，承诺投资金额超过78亿美元；投资地域覆盖俄蒙中亚、南亚、东南亚、西亚北非及欧洲等地区；投资领域涉及电力开发、能源资源、港口航运、交通运输、石油化工、通信网络、工业制造、金融合作等多个领域，业务跟踪和拓展的触角不断延伸。有关国家政府、企业与金融机构通过与丝路基金开展项目合作，不仅对其投资理念有了更多认识和了解，更增强了合作方对“一带一路”建设“共商共建共享”原则的理解和认同。

开发性金融

不断扩大“朋友圈”

本报记者 许志峰

在东南亚密布热带雨林的群山之间，坐落着中国电力建设集团有限公司承建的老挝南欧江二期项目四级电站。该项目是老挝政府授权外国公司在其境内开发整条河流水能资源的首例，也是中资公司在境外获得的第一个完整流域水电开发项目，国家开发银行先后提供了7.7亿美元贷款，牵头组建了13亿美元的银团支持该项目建设。项目建成后将每年为老挝输送电量52亿千瓦时，有效缓解老挝北部山区缺电的局面。

作为中国的开发性金融机构，国开行努力为“一带一路”建设提供长期、稳定、可持续、风险可控的金融服务。截至2017年底，国开行在“一带一路”建设参与国家累计发放贷款超过1800亿美元，余额超过1100亿美元，重点支持了基础设施互联互通、产能合作、能源资源、社会民生等领域。

在2017年5月召开的“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国宣布由国开行提供2500亿元等值人民币专项贷款，支持“一带一路”建设。国开行高质量落实这一重大举措，运用开发性金融方法，推进市场、信用和制度建设，自主开发和选择项目，强化项目自身现金流和风险管理。截至今年6月底，国开行“一带一路”专项贷款已承诺金额折合人民币2805亿元，支持了柬埔寨暹粒机场、印尼金光集团纸业板块收购巴西埃尔多拉多浆厂、阿曼财政部综合授信等一批重大基础设施、产能合作和金融合作项目。

据了解，国开行还牵头成立了上合组织银联体、中国—东盟银联体、中国—中东欧银联体、中阿银联体、金砖国家银行合作机制等多边金融合作机制，不断扩大“一带一路”金融合作“朋友圈”，与各国金融机构携手助力中国与相关国家实现互利共赢、共同发展。

保险业

为“走出去”遮风挡雨

本报记者 曲哲涵

3月29日，哈电集团国际公司与巴基斯坦国家电力公司签订了超超临界燃煤电站项目总承包合同及5年运行维护合同。成功签约巴基斯坦首个亚行贷款的大型燃煤火电项目，是哈电国际积极参与“一带一路”建设的又一硕果。

海外建电站，人、财、物的安全是头等大事。中国太平洋保险集团作为哈电国际的保险商，组织专门团队提供全流程、全方位、管家式的定制服务：不仅做到了承保高效，理赔快速，还有项目风控等附加服务。

中国企业为“一带一路”建设添砖加瓦，中国保险业也一路相随。

——通过增加市场经营主体，创造良性竞争环境，合理降低出口信用保险费率，有效减轻了出口企业成本负担，增强了对出口企业经营风险的保障，促进了外贸出口。今年上半年，仅中国信保一家公司就支持我国4000多家企业面向“一带一路”相关国家出口和投资742.9亿美元，同比增长18.3%。

——通过加强信用险项下融资，有效缓解外贸企业资金困难。政策性保险机构和商业保险公司充分发挥保险融资增信功能作用，为参建“一带一路”企业降低融资成本，增强国际竞争力。

——积极支持保险资金发挥长期稳定优势，为参建“一带一路”企业提供资金“血氧”。目前，保险机构可以通过股票、债券、未上市企业股权和股权投资基金等方式，开展直接或间接投资参与“一带一路”建设，也可以发起设立债券投资计划、股权投资计划、资产支持计划等多种资产管理产品，在风险可控的前提下，参与“一带一路”项目。

商业银行

提供专业化金融服务

本报记者 欧阳洁

今年6月，澳门特别行政区就污水处理厂项目发起招标，拥有全球领先水污染处理技术的中信环境公司是唯一一家非半岛企业的投标公司，受邀参与澳门半岛污水处理厂优化、运营和保养项目投标。

“粤港澳大湾区是对接‘一带一路’建设的重要平台和门户枢纽。”中信环境公司负责人说，项目要求投标企业于指定时间前向澳门政府提交投标书，并以现金存款、法定银行担保或保证担保提供1000万元澳门元担保金。“根据以往经验，我们倾向于使用银行担保来替代保证金，但澳门政府仅接受由澳门当地银行提供的担保，而我们和境外银行没有建立合作关系，这对我们来说是不小的挑战。”

了解到中信环境公司的需求后，农行广州天河支行为企业开出了涉外反担保函+境外分行保函的综合服务“方子”，即由境内银行出具反担保函后，再由澳门当地银行向澳门政府提供担保。从增加授信品种、撰写保函文本、联动澳门分行开立保函到完成公证等工作，仅用3天时间，及时为企业开立1000万澳门元投标保函。目前第一轮竞标结果已公布，中信环境得分领先，有望拿下治污项目。

“有这样的金融支持，企业‘走出去’的信心更坚定了。”中信环境公司这位负责人说。

伴随着中资企业“走出去”步伐，中资商业银行积极加快海外机构和业务拓展，稳步推进国际化发展，积极助力“一带一路”建设。商业银行加大跨境贷款支持力度，打造专业化金融服务体系，满足“一带一路”建设中多样化的金融需求，并与沿线东道国一起加大绿色金融支持力度，推动普惠金融服务。

税收合作

让企业没有后顾之忧

本报记者 吴秋余

湖北安琪酵母是亚洲第一、全球第三大酵母供应商。“一带一路”倡议的提出和公司业务全球扩张，让企业大胆实施了“走出去”发展计划。然而，能不能解决好陌生国度的税收问题，是企业一大后顾之忧。

“企业布局全球生产基地，涉及一系列国际税收问题。”谈到公司融入“一带一路”初期面临的困难，安琪酵母财务部部长覃光新感慨，“由于对国外税收政策了解不够，财务人员对跨境业务税收处理存在短板，一旦遭遇税收风险，将会给企业生产经营带来严重影响。”

2013年，安琪酵母第一个海外工厂安琪埃及公司项目启动，宜昌市税务局专门为企业配备了“首席服务员”，全程做好跟踪服务，优先受理、限时办结企业遇到的问题，安琪酵母“走出去”遇到的税收歧视、税收争议等“绊脚石”被一一踢开，放心“扬帆远航”。2015年，安琪酵母又在俄罗斯利佩茨克州投资8145万美元，新建2万吨干酵母项目。在税务部门帮助下，俄罗斯项目采购国内设备的支出，当天申报当天就拿到退税。

5年来，“一带一路”建设不断深入推进，税收政策越来越成为营商环境的重要组成部分。为此，我国税务部门加大了国际税收政策支持和国际税收协调力度，截至目前，我国税收协定网络已经覆盖全球107个国家和地区，税务部门发布了75个国家的税收投资指南，基本覆盖“一带一路”建设参与国家和地区。今年5月14日，“一带一路”税收合作国际会议在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳召开，来自50多个国家、地区和国际组织的200多名代表，就税收合作机制、税收法制、纳税服务、税收终端解决和各国税收能力建设问题展开讨论，成果可喜。

版式设计：郭 祥

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 18 版）

(责编：岳弘彬、刘洁妍)