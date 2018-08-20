专家和网友热议一带一路

“一带一路”项目不仅改善了当地基础设施条件，也为“一带一路”建设参与国家解决各自国内问题、促进区域经济发展和推进工业化起飞提供方案。

——阮宗泽

“一带一路”合作不仅要修建公路、铁路等基础设施，还应加强产业园区合作，可以让业已建好的基础设施发挥更大作用。

——樊 纲

“一带一路”建设带来的整体效益是不可估量的，只有走出去才能更好地实现共赢发展。中国拥抱世界，世界青睐中国！

——@david陈

曾经有幸作为志愿者参与“一带一路”国际合作高峰论坛，算是跟“一带一路”有了不浅的缘分。看到“一带一路”倡议正被越来越多的国家认同和支持，中国的“朋友圈”不断扩大，打心眼里高兴。看好“一带一路”建设的前景！

——@王大鹅本鸟

“一带一路”建设秉持着“共商、共建、共享”的原则，造福参与建设的各个国家人民，不仅有利于中国的发展，更有利于推动全球共同繁荣和进步。为“中国智慧”感到骄傲！

——@翌微儿

“一带一路”是经济倡议，更是文化倡议。这一倡议将如何继续对中国及世界的经济和文化产生积极影响，值得我们期待。

——@天柱哥哥

《 人民日报 》（ 2018年08月20日 18 版）

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