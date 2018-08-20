交 通
中欧班列自2011年3月开行以来，突破了9000列，到达欧洲14个国家、42个城市
中国企业在非洲建设的亚吉铁路、蒙内铁路相继建成通车
中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路建设稳步推进，雅万高铁全面开工建设
中巴经济走廊“两大”公路、中俄黑河公路桥等项目开工建设
与43个“一带一路”建设参与国实现直航，每周约4500个直航航班
参与希腊比雷埃夫斯港、巴基斯坦瓜达尔港等34个国家42个港口的建设经营
能 源
巴基斯坦卡拉奇核电项目进展顺利
中企承建苏丹水电站机组投产发电
中国—中亚天然气管道D线正在建设
中俄原油管道复线工程建成，亚马尔液化天然气项目投产，中俄东线天然气管道已开工建设
信息通信
中国尼泊尔跨境互联网光缆正式开通
《共建东非信息通信基础设施的合作谅解备忘录》签署
中国—东盟信息港建设、中阿网上丝绸之路经济合作试验区建设率先启动
中老、中阿通信卫星合作及中国东盟北斗卫星合作有序推进
《 人民日报 》（ 2018年08月20日 19 版）
专家建言：上合组织如何在复杂环境中行稳致远？ 6月初，上海合作组织第十八次峰会将在中国黄海之滨的山东青岛召开。届时，8个成员国、4个观察员国、主席国客人的元首或政府首脑，及相关国际组织负责人将聚首于此，共商发展，共襄合作。 青岛峰会是继2012年北京峰会后上合组织再次回到诞生地中国…【详细】