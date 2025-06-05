新华社纽约6月4日电（记者刘亚南）美国联邦储备委员会4日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济和政策的不确定性处于高位，对企业和家庭造成不利影响，关税上调则带来成本和物价上涨压力。

根据美国“联邦储备法”，美国全国划分为12个联邦储备区，每区设立一家联邦储备银行。该报告根据12家联邦储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。

报告显示，自4月下旬以来，美国经济活动整体出现小幅下降，半数联邦储备区经济活动出现轻微或温和下降。所有联邦储备区经济和政策不确定性均处于高位，导致企业和家庭决策变得迟疑和谨慎。制造业活动轻度下降。消费者支出情况混杂不一，大多数联邦储备区出现小幅下降或没有变化，但一些联邦储备区对预计受关税影响物品的支出增加。

报告说，整体而言，前景展望依然为轻度悲观和不确定，与前一次报告相比相对没有变化。

就业方面，大多联邦储备区就业状况与此前相比变化不大，但所有联邦储备区劳动力需求均有所下降，体现在工作时间和加班减少、招聘暂停和计划裁员等。

物价方面，4月下旬以来物价略有上涨。各联邦储备区内对成本和物价今后将以更快速度上涨的预期广泛存在。一些联邦储备区预计将出现显著或实质性成本增加。所有联邦储备区均报告，关税上调在给成本和物价带来上涨压力。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过联邦储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于6月17日至18日举行。

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