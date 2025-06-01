5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，机车驾驶员蒋立平（右）和博尔在即将开往蒙巴萨的E2次列车上挥手致意。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，机车驾驶员蒋立平在即将开往蒙巴萨的E2次列车上进行准备工作。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站到发场，铁路工人在铁道旁巡检。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，乘客在自助取票机前排队取票。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，一名乘务员在即将开往蒙巴萨的E2次列车旁等候乘客。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，一名前往蒙巴萨的乘客展示车票。新华社记者 杨光 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，工作人员目送开往蒙巴萨的E2次列车驶离站台。新华社记者 李亚辉 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，乘务员为乘客检票。新华社记者 李亚辉 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，工作人员协助乘客检票。新华社记者 李亚辉 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

5月31日，在蒙内铁路内罗毕站，一名乘务员在即将开往蒙巴萨的E2次列车旁等候乘客。新华社记者 李亚辉 摄

由中国路桥承建的蒙巴萨-内罗毕标轨铁路（蒙内铁路）全长约480公里，东起肯尼亚港口城市蒙巴萨，西至首都内罗毕，2017年5月31日正式开通运营。

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