新华社北京6月1日电 题：今起试行！中国单方面免签“朋友圈”再增5国

新华社记者董雪、朱超、徐四海

今天起，中方对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭5国持普通护照人员试行免签政策，中国单方面免签“朋友圈”又添新成员。

2025年6月1日起至2026年5月31日，上述5国持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友、交流访问、过境不超过30天，可免办签证入境。

这是中方免签政策首次拓展到拉美和加勒比地区国家。至此，适用单方面免签政策来华国家已扩展至43个。

国之交在于民相亲。不断扩大的免签范围背后，是中国社会的开放包容、中国人民的热情友善，更是中国持续推进高水平对外开放的坚定信心和扎实行动。

2023年12月起，中国先后对法国、瑞士、新西兰、葡萄牙、斯洛伐克等国试行单方面免签政策；仅2024年一年，通过单免政策来华的外国人总人次多达339.1万，同比增长1200.6%；今年“五一”假期，外国人入出境总人次达111.5万，其中适用免签政策入境38万人次，同比增长72.7%……

“我高兴又迫切地等待着家人的到来。”在安徽外国语大学担任西班牙语教师的智利公民卡罗莱纳·阿拉亚兴奋地说。

阿拉亚在得知中国免签政策扩大后，立刻在社交平台上分享了这一好消息，收获许多亲友点赞。她感慨道：“现在有了免签政策，父母来看望我们一家就方便多了。盼望在中国迎接他们！”

致力于研究中巴关系的巴西学者菲利普·波尔图已在中国生活一年多。在得知免签消息后，波尔图说：“我的妈妈今年52岁，还从来没有出国旅行过。中国很可能成为她第一个海外旅行目的地。以前我的巴西朋友只能通过我的社交媒体了解中国，现在有了免签政策，相信他们很快就能亲自来体验这个国家了。”

不断扩大的免签国家范围，向世界展示的不仅是中国热情友善的待客之道，还有中国同各国互利共赢的交往之道。

来自秘鲁的伊丽莎白·塔科目前在天津外国语大学国际教育学院攻读国际商务硕士。她表示，免签政策不仅有助于加强中国与拉美国家在文化、旅游方面的交流，也能为密切中拉经济合作提供更多机会。

阿根廷智库机构阿根廷国际关系理事会的卡罗拉·拉蒙表示，近年来，阿中两国在留学生交流、文化合作、体育互动等多领域交流合作取得长足发展。中方扩大免签国家范围，将进一步促进中阿乃至中拉各领域交流和人员往来。

中拉命运共同体理念提出已十年有余，双方往来频繁，合作不断深化，取得丰硕成果。2024年，中拉双边贸易额突破5000亿美元。中国产品广泛出口到拉美国家，来自拉美地区的车厘子、牛肉等也融入中国家庭的日常饮食。

来自乌拉圭的商人加夫列尔·马丁已在中国开了2家牛排餐厅，也在郑州、天津、深圳等城市开展牛肉进口业务。听闻中国对乌拉圭等国试行单方面免签政策，马丁高兴地说：“中国有句话叫‘耳闻不如目见’，免签政策可以让更多人亲眼看到中国的发展，感受中国人民的友好，品尝美味的中国美食，体验其他令人惊叹的独特魅力。”

中方日前还宣布，自2025年6月9日至2026年6月8日，对沙特、阿曼、科威特、巴林持普通护照人员试行免签政策。

未来可期。随着中国开放的大门越开越大，更多外国朋友来到中国、看见中国、感受中国、了解中国，中国人民将同世界人民在双向奔赴的交往交流中，相知相近、共享繁荣。

策划：陈芳

海报制作：孟丽静

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