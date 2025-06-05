新华社北京6月5日电（记者袁睿）6月5日是世界环境日。外交部发言人林剑5日表示，中国一直是绿色发展的坚定行动派，也是全球绿色转型的重要贡献者。中国愿继续以“赋能型大国”的担当，与各方一道履行共同但有区别的责任，推动共建清洁、美丽、可持续的世界。

当日例行记者会上，有记者问：6月5日是世界环境日，有评论称，近年来中国引领全球绿色转型，在可再生能源开发等领域取得显著成就，并帮助其他发展中国家实施能源转型项目。请问发言人对此有何评论？

林剑说，中国一直是绿色发展的坚定行动派。“绿水青山就是金山银山”理念提出20年来，中国在生态治理领域攻坚克难，妥善处理发展与保护的关系，成为全球能耗强度降低最快、空气质量改善最明显的国家之一，为世界贡献了四分之一的新增绿色面积，构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系，建成了全球最大、最完整的新能源产业链。

林剑说，中国也是全球绿色转型的重要贡献者，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，积极支持优质绿色技术和产品自由流通，为世界提供80%以上的光伏组件和70%的风电装备，推动全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过60%和80%，让各国特别是广大发展中国家用得上、用得起、用得好。

“全球同此凉热，人类命运与共。”林剑表示，中国坚持生态优先、绿色发展，愿继续以“赋能型大国”的担当，与各方一道履行共同但有区别的责任，推动共建清洁、美丽、可持续的世界。

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