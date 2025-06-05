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来自神舟二十号的“太空问候”！中国航天员为世博会中国馆送祝福 

2025年06月05日16:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京6月5日电 （许可）2025大阪世博会中国馆开馆近两个月，目前已成为世博园内一道亮丽的风景线，吸引了无数参观者驻足。中国馆以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题，通过一系列独具匠心的设计和互动体验，充分展现了中国在科技创新、绿色发展和文化传承等方面的最新成就。日前，三位神舟二十号航天员陈冬、陈中瑞、王杰，从中国空间站为2025大阪世博会中国馆送来了来自太空的祝福。

陈冬遥祝世博会中国馆圆满成功，并祝愿大家的梦想都能如星辰般闪耀，照亮前行之路。从古人“摘星”的梦想，到今朝触碰宇宙，人类探索未知的脚步从未停歇。让我们一起在逐梦圆梦的道路上奋力奔跑，勇敢前行！

陈中瑞带着太空植物栽培实验成果喊话：守护地球不只是口号，更是行动！希望通过我们的努力，地球乃至整个宇宙会有更多的绿色，让未来社会更加生机勃勃，让孩子们梦想中的景象更加美丽。

王杰从太空向地面发来温暖问候，当看到眼前这颗蓝绿色的星球时，人类共同家园的意义也愈发清晰。中国空间站不仅是科技地标，更是全球航天合作的“太空客厅”。让我们同球共济、和合共生，携手描绘人类更加美好的未来！

(责编：曹欣悦、杨牧)

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