当日，联合国环境规划署驻华代表处在北京举办2025年世界环境日主题活动，邀请来自联合国机构、政府部门、相关企业与机构的嘉宾，探讨交流治理塑料污染的政策与实践。

6月5日是世界环境日。据介绍，今年的世界环境日将重点关注塑料污染带来的影响，推动全球形成“拒绝、减少、再利用、回收、反思”的塑料治理共识。