人民网罗马6月3日电 （记者谢亚宏）当地时间6月1日，由中国驻希腊大使馆与旅希华侨华人社团联合主办的“丝路龙腾·爱琴竞渡”——首届“中希友谊杯”龙舟赛在马拉松市斯基尼亚斯奥林匹克赛艇中心隆重举行。本次活动以端午节为契机，旨在弘扬中华优秀传统文化，深化中希两国人民友谊，促进文明交流互鉴。中国驻希腊大使方遒、马拉松市市长斯特吉奥斯·齐尔卡斯、希腊赛艇联合会主席波利梅罗斯·瓦西里奥斯，以及希腊政界、文化界代表、旅希华侨华人等500余人出席活动。

方遒在开幕式致辞中向与会同胞和希腊友人致以端午节祝福，他强调端午节承载着中华民族对忠诚与担当的深厚记忆，与古希腊菲迪皮德斯为信念奔跑的精神相呼应，彰显中希两大文明在家国情怀上的共通之处。方遒高度评价马拉松市与厦门、南京等中国城市的友好合作，赞扬市长亲自参赛展现了对中华文化的尊重，并勉励旅希华侨华人继续作为中希友好的桥梁，传承文化、促进交流并预祝本次龙舟赛取得圆满成功。

齐尔卡斯在致辞中表示，很荣幸与中方共同举办龙舟赛，展现中华文化魅力，为马拉松市与中国深化文化交流开启新篇章。他强调，马拉松市与厦门、南京等中国城市友谊深厚，未来将在文化、旅游、体育等领域拓展合作，期待以赛事为起点，促进中希民心相通。

方遒与齐尔卡斯共同为龙舟点睛，正式拉开比赛序幕。这一传统仪式寓意赋予龙舟生命与灵气，象征团结奋进，现场掌声雷动，彰显中希双方对文化交流的重视，为赛事注入浓厚文化意蕴。本次龙舟赛吸引8支队伍参赛，涵盖旅希华侨华人社团及希腊本地友人，展现中希民间团结协作的精神风貌。

经过激烈角逐，由希腊本地友人组成的“友谊之龙队”凭借出色表现摘得桂冠，彰显中希民间友好的深厚情谊。希腊华侨华人福建联合总会的“福龙四海队”获得亚军，希腊华侨华人总商会的“总商会龙舟队”位列季军。各获奖队伍获颁奖杯与奖牌，所有参赛者均获纪念证书。活动在全体人员合影留念的热烈气氛中圆满落幕。

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